Сразу в нескольких городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия

Синоптики прогнозируют 2 декабря неблагоприятные метеоусловия в десяти городах страны, сообщает Zakon.kz

Неблагоприятными, по информации "Казгидромета" будут условия в Петропавловске, Костанае, Павлодаре, Караганде, Темиртау, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Алматы и Астане. Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, 2 февраля на юге Казахстана ожидаются дожди и снег.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 2-4 февраля 2023 года. На юге республики ожидаются сильные осадки.