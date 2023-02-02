Сразу в нескольких городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Неблагоприятными, по информации "Казгидромета" будут условия в Петропавловске, Костанае, Павлодаре, Караганде, Темиртау, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Алматы и Астане.
Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, 2 февраля на юге Казахстана ожидаются дожди и снег.
При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:
- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 2-4 февраля 2023 года. На юге республики ожидаются сильные осадки.