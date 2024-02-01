Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в двух городах Казахстана

Фото: freepik

Синоптики прогнозируют неблагоприятные метеоусловия 1 февраля, в четверг, в Петропавловске и Астане, сообщает Zakon.kz.

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