Оглашены приговоры по делу о событиях в Каракалпакстане

31 января суд завершил рассмотрение уголовного дела о нукусских событиях и огласил приговоры в отношении 22 обвиняемых, сообщает Zakon.kz.

По информации Газеты.uz, судебный процесс по этому делу начался 28 ноября и продлился почти два месяца.

Основной обвиняемый по уголовному делу Даулетмурат Тажимуратов осужден на 16 лет тюремного заключения. Кроме того, он должен погасить ущерб на сумму 228,8 млн сумов.

Остальные фигуранты дела приговорены к лишению или ограничению свободы.

Журналистка Лолагул Каллыханова осуждена на 8 лет условно с испытательным сроком на три года и вместе с Азаматом Нуратдиновым, Ахметом Сметуллаевым и Азаматом Турдановым освобождена из зала суда.

1 июля 2022 года граждане Каракалпакстана устроили шествия по городу Нукусу, после чего собрались на территории центрального дехканского рынка и организовали незаконную демонстрацию.

Люди вышли на митинг из-за проекта поправок к Конституции, которые исключают пункт о праве на выход Каракалпакстана из состава Узбекистана.



Позже власти Узбекистана заявили о попытке захвата протестующими органов госуправления. В Каракалпакстане ввели режим ЧП.

Мирзиёев позже обратился к законодательной палате Олий Мажлиса, чтобы нормы о правовом статусе Каракалпакстана остались без изменений.