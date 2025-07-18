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События

Оглашен приговор бывшему дипломату Сакену Мамашу

люди в зале суда, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 15:22 Фото: Zakon.kz
В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны 18 июля 2025 года огласили приговор бывшему дипломату Сакену Мамашу, сообщает Zakon.kz.

Приговором суда Мамаш признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 110 ("Истязание") Уголовного кодекса, и ему назначено 6 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Суд также постановил лишить осужденного дипломатического ранга "советник 1 класса".

Приговор не вступил в законную силу.

Сакен Мамаш, работавший советником посла Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), на протяжении 10 лет избивал свою жену Карину. Об этом стало известно 6 мая 2024 года. Тогда женщина обратилась к общественникам за помощью и рассказала свою историю в соцсетях. Она попросила, чтобы ее супруга лишили статуса дипломата и отправили в тюрьму. На это отреагировали в МИД РК, а полиция Астаны начала уголовное дело. 4 апреля 2025 года в полиции сообщили об аресте бывшего дипломата.

Суд начался в июне 2025 года и прошел в закрытом режиме – так захотела потерпевшая, бывшая жена подсудимого Карина Мамаш.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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