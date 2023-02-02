Перевозка грузов из Китая: расследование в отношении монополиста завершено

Досудебное расследование в отношении ТОО "Eurotransit Nur Zholy" завершено Департаментом АФМ по Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

По информации Агентства по финансовому мониторингу, данное юридическое лицо, являясь единственным оператором по перевозке грузов в Казахстан с нейтральной стороны Китая, незаконно завысило стоимость этой услуги.

"Порожние грузовые автомашины, принадлежащие компании, прибывали на склад ТОО, откуда они следовали на нейтральную сторону Китая, загружались товаром и возвращались обратно на склад ТОО. Высокую стоимость за эту услугу, то есть за один рейс (протяженностью 3 км), компания установила незаконно". Пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу

В результате доход от монополистической деятельности составил свыше 4,2 млрд тенге.

Как отметили в агентстве, в ходе расследования от руководства ТОО, признавшего вину в противоправных действиях в полном объеме, поступило ходатайство о передаче в доход государства активов ТОО (земельного участка площадью 3,6 га с находящимся на нем транспортно-логистическим комплексом) стоимостью более 5,3 млрд тенге.

Аэропорт "Сары-Арка" в Караганде привлекли к административной ответственности. Наложен штраф в размере 31,1 млн тенге с конфискацией монопольного дохода в размере 50,24 млн тенге.