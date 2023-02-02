Министр финансов рассказал о первых результатах всеобщего декларирования госслужащих

Заместитель премьер-министра, министр финансов Ерулан Жамаубаев 2 февраля в кулуарах Сената Парламента РК прокомментировал итоги первого месяца всеобщего декларирования среди государственных служащих и сотрудников квазигоссектора, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил глава Минфина, сейчас стоит задача по 100%-ному охвату всеобщего декларирования.

"Мы всеобщее декларирование делаем не для того, чтобы найти нарекания или нарушения со стороны госслужащего. Это входная первая декларация. Даже если были нарушения, мы подсказали им, чтобы входная была чистая. Чтобы завтра при вторичном декларировании у органов госдоходов не возникали вопросы к нашим гражданам, госслужащим. Даже если были какие-то мелкие нарушения, мы им подсказывали, чтобы они заполнили. Тем более, у нас информационная система совершенствуется. Мы хотим, чтобы все было в автоматизированном виде. У нас больше 90% деклараций и так изданы в электронном формате, но мы хотим 100%-ный охват". Ерулан Жамаубаев

Также он добавил, что вопросы у сотрудников госдоходов к чиновникам возникали в основном по мелким нарушениям, которые всегда имеют место быть на первых порах.

"Были, когда неправильно указывали зарплату. Там есть ячейки, которые надо заполнять правильно. Если мы видим, что есть повторные заполнения или не заполнения, то это мы все подсказывали". Ерулан Жамаубаев

Касательно самого министра, то по закону его декларацию публикует кадровая служба. Соответствующее поручение об опубликовании Ерулан Жамаубаев давал.

Глава Минфина подчеркнул, что ранее озвучивал размер своей зарплаты и ему скрывать нечего.

С 1 января 2023 года в Казахстане стартовал второй этап декларирования доходов для работников госучреждений, а также работников субъектов квазигосударственного сектора и их супругов.