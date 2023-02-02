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Ломать – не строить: что думают эксперты о сносе панельных домов в Алматы

снос панельных домов Фото: pexels
В конце января аким Алматы Ерболат Досаев высказался о сносе панельных домов в микрорайонах мегаполиса. Он заявил, что панельные строения обновлять уже невозможно. Но насколько это заявление обоснованно – Zakon.kz поинтересовался у экспертов.

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Ауэзовского района озвучил позицию по сносу старых панельных домов, которым больше 25 лет. Досаев заявил, что такие строения не прошли проверку временем и от них нужно избавиться. Правда, глава города в своем выступлении не озвучил конкретных улиц, районов и тем более сроков сноса домов.

По словам градоначальника, программа реновации, модернизации инженерной инфраструктуры будет полностью реализовываться, но, между тем, город будет обновляться, и власти постараются сохранить исторический облик города.

Мы решили поговорить с экспертами и узнать их мнение о возможном сносе панельных домов, которые, по мнению Досаева, уже нет смысла ремонтировать и их проще убрать.

Бывший главный архитектор Управления архитектуры и градостроительства Алматы Габит Садырбаев считает: прежде чем говорить о сносе того или иного строения, нужно подготовить технико-экономическое обоснование.

Как отметил архитектор, существуют нормативные сроки эксплуатации жилых домов и других зданий. Обычно это составляет, как минимум, 50 лет. А уже по истечении срока эксплуатации, как правило, здание обследуют, только потом принимается решение – ремонтировать его или сносить.

"На самом деле дома могут стоять еще 50 лет, если вовремя производить реконструкцию, менять все коммуникации, инженерные сети и так далее. Если оно еще годное, зачем его сносить?"– спрашивает Габит Садырбаев.

Также специалист отметил, что важным фактором является грамотная программа по переселению жильцов.

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"Если сносить дома, людей нужно переселять, и желательно, сразу в новые квартиры, а не временно. Например, на свободном месте построить девятиэтажный многоквартирный жилой дом и туда переселить людей из двух четырехэтажек, но только по их согласию. Я думаю, главным условием для большинства жильцов панельных строений будет остаться жить в том же районе, потому что они привыкли там жить, там поликлиники, детские сады, школы и т.п.".Габит Садырбаев

Свое мнение высказал и руководитель Urban Forum Kazakhstan Адиль Нурмаков. 

"В мире накоплен большой опыт по реконструкции и модернизации зданий, относящихся к массовому панельному строительству, без переселения жителей. Эти проекты включают укрепление, повышение энергоэффективности, более современный дизайн и небольшое повышение этажности, что позволяет придать финансовую устойчивость таким проектам".Адиль Нурмаков

Урбанист считает, что аким, возможно, имел в виду не панельные дома, а более ранние типологии жилого домостроения Алматы.

"Снос во всем мире является крайней мерой, а у нас почему-то считается мерой единственно возможной. Снос разрушает городскую идентичность, как визуальную, так и на уровне местных сообществ. Также он подразумевает очень большие расходы по сравнению с альтернативами – реконструкцией и модернизацией, и производство огромного объема токсичного строительного мусора, который у нас не перерабатывается".Адиль Нурмаков

К слову, в Алматы до 2025 года планируют снести порядка полутора тысяч домов ветхого типа, которые были построены в период с 1930 по 1975 год.

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