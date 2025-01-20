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Общество

В Алматы сносят трехэтажный дом

В Алматы сносят трехэтажный дом, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2025 09:10 Фото: акимат Алматы
В Алматы под снос попал трехэтажный дом по ул. Черновицкая, 10, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали 20 января 2025 года в  управлении градостроительного контроля.

"Собственник (физлицо) приступил к строительству, не имея разрешительных документов – АПЗ, согласования эскизного проекта, экспертизы проекта и уведомления о начале строительно-монтажных работ. В результате внеплановой проверки, на основании обращения жителя, в отношении собственника были приняты административные меры", – сообщили в ведомстве.

Позже по иску управления вышло решение Жетысуского районного суда Алматы от 7 сентября 2023 года о сносе незаконно возведенного трехэтажного жилого дома.

Фото: акимат Алматы

Демонтаж объекта собственник производит добровольно с участием судебных исполнителей.

В рамках поручения акима Алматы Ерболата Досаева по усилению контроля за строительством с начала 2023 года полностью или частично снесено 63 незаконных объекта, в том числе жилые комплексы "Мечта", KHAN и другие. Например, в декабре 2024 года снесли ЖК "Французский дом", расположенный в АКХ "Чапаева", в мкр. Карагайлы.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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