ЦИК: Если кандидат наберет менее 5% на выборах, то взнос в размере миллиона тенге не возвращается

Представители Центральной избирательной комиссии РК на брифинге уточнили, в каких случаях уплаченный кандидатом на выборах избирательный взнос возвращается и в каких сумма обращается в доход государства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметила член ЦИК Сабила Мустафина, ситуации, когда избирательный взнос возвращается кандидату или партии, описаны в Конституционном законе "О выборах в Республике Казахстан".



"Избирательные взносы возвращаются в трех случаях. Первый – если кандидат избран депутатом. Второй – если кандидат или политическая партия набрали не менее 5% голосов от числа участвующих в голосовании избирателей. И третий – к сожалению, такие ситуации тоже случаются, поэтому в законодательстве они прописаны: в случае смерти кандидата или единственного кандидата, включенного в партийный список политической партии, взнос возвращается". Член ЦИК Сабила Мустафина

Она подчеркнула, что во всех остальных случаях избирательный взнос обращается в доход республиканского бюджета.

Ранее в ЦИК давали разъяснения о размерах и порядке уплаты избирательных взносов кандидатами на внеочередных выборах депутатов Мажилиса и маслихатов, назначенных на 19 марта.