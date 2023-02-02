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Токаев поручил организовать Всемирные игры кочевников на самом высоком уровне

Токаев поручил организовать Всемирные игры кочевников на самом высоком уровне Фото: akorda.kz
2 февраля 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял президента Ассоциации национальных видов спорта Исламбека Салжанова. Президента проинформировали об итогах работы ассоциации за 2022 год и планах на предстоящий период, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев поручил Исламбеку Салжанову провести работу по организации V Всемирных игр кочевников на самом высоком уровне. Он подчеркнул, что в ходе этого масштабного мероприятия должны быть созданы условия для эффективного использования возможностей малого и среднего бизнеса, в том числе в сферах туризма, народных ремесел, услуг.

Глава государства отметил необходимость разработки концепции развития национальных видов спорта и поручил предусмотреть меры безопасности при проведении соревнований по конным видам спорта.

Исламбек Салжанов сообщил, что под эгиду ассоциации перешли федерации таких национальных видов спорта, как кокпар, жамбы ату, аударыспак, тенге илу, байга, охота с ловчими птицами, тогызкумалак, асык ату, стрельба из традиционного лука.

Кроме того, был проведен анализ состояния национальных видов спорта в стране, начата организационная работа с отдельными республиканскими федерациями.

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