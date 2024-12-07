Токаев поручил Головкину повысить результаты сборных на мировых соревнованиях

Касым-Жомарт Токаев сегодня, 9 декабря 2024 года, принял президента Национального олимпийского комитета (НОК) Геннадия Головкина. Глава государства был проинформирован о работе комитета и планах на предстоящий период, сообщает Zakon.kz.

В сообщении Акорды отмечено, что Головкин рассказал о принимаемых совместно с профильным министерством мерах по улучшению спортивной инфраструктуры, тщательной подготовке казахстанских спортсменов, повышению престижа нашей страны на международной арене.

Далее Касым-Жомарт Токаев отметил, что перед НОК стоят серьезные задачи по продвижению и укреплению олимпийских видов спорта.

По его словам, необходимо обеспечить дальнейшее повышение результатов наших сборных на мировых соревнованиях.

В заключительной части встречи глава государства поздравил Геннадия Головкина с назначением на позицию председателя Олимпийской комиссии Международной Федерации бокса (World Boxing).

Ранее Токаев поздравил Шавката Рахмонова с победой в UFC. Глава государства пожелал казахстанскому атлету дальнейших успехов в профессиональном спорте.