Бензема и Модрич могут продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Власти Саудовской Аравии пригласили лидеров мадридского "Реала" Карима Бензема и Луку Модричу завершить свои футбольные карьеры в их стране, с условием, что они сами смогут выбрать любой понравившийся клуб Персидского залива, сообщает Zakon.kz.

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Как передает El Mundo, саудиты предложили Кариму Бенземе и Луке Модричу подписать контракты с местными клубами на два года с зарплатой 30 млн долларов за сезон. И смогут они сделать это в любое время и с любой командой по своему желанию. Аналогичное предложение также последовало в адрес игрока "ПСЖ" - Серхио Рамосу, который ранее защищал цвета "галактикос".

Все три футболиста не дали пока отказ, но, и не дали согласие, стороны договорились продолжить переговоры позже. Однако, против всех этих бесед итальянский наставник "сливочных" Карло Анчелотти.

"В моем совете Карим Бензема и Лука Модрич не нуждаются. Но, я считаю, легенды "Реала" должны оставаться в Мадриде". Карло Анчелотти

Власти Саудовской Аравии после катарского мундиаля занялись привлечением в свою лигу звездных футболистов, с дальнейшей целью проведения ЧМ-2030 по футболу.



Первым большой шаг в этом направлении они уже сделали, пригласив в состав "Аль-Насра" звездного португальца Криштиану Роналду.