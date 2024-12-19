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Спорт

Карло Анчелотти и Лука Модрич вписали себя в историю "Реала"

Футбол Трофей Реала, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 17:04 Фото: Instagram/realmadrid
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти и ветеран королевского клуба Лука Модрич стали самыми титулованными персонами в истории "сливочных", сообщает Zakon.kz.

Это стало известно после того, как 18 декабря клуб из Мадрида под руководством итальянского специалиста победил мексиканскую "Пачуку" (3:0) в рамках финала Межконтинентального кубка ФИФА.

Карло Анчелотти выиграл свой 15-й титул в качестве главного тренера "Реала" и обогнал прежнего рекордсмена Мигеля Муньоса (14).

Хорватский футболист Лука Модрич также обновил рекорд по количеству трофеев в майке "Галактикос", сейчас у него 28 наград.

39-летний хавбек стал самым титулованным игроком в истории команды. На вторую позицию спустился Дани Карвахаль (27), а замыкает тройку Начо (26).

Для "Реала" завоеванный Межконтинентальный кубок стал пятым титулом в 2024 году.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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