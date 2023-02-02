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Певица Адель расплакалась на концерте из-за портрета

портрет Фото: Instagram/adele
Поклонник растрогал певицу Адель на шоу в Лас-Вегасе. Проходя по залу, она увидела, что мужчина держит телефон с портретом, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что на портрете была его покойная жена, которая хотела побывать на концерте певицы. Адель посвятила ей песню и расплакалась, пишет Dailymail

"Человек, который тянет вверх свой телефон. Это его жена. И она больше не с нами. Сегодня он здесь один. Я очень сочувствую вашей потере", — сказала певица.


Недавно рок- и поп-музыкант, композитор, пианист и певец сэр Элтон Джон дал прощальный тур, который вошел в историю как самый прибыльный в истории человечества. 

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