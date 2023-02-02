В Казахстане утвердили концепцию развития транспортно-логистического потенциала до 2030 года

Постановлением правительства от 30 декабря 2022 года утверждена Концепция развития транспортно-логистического потенциала Республики Казахстан до 2030 года, сообщает Zakon.kz.

Стратегической целью Концепции является содействие экономическому росту страны и повышению качества жизни населения через развитие доступных, эффективных и безопасных транспортно-логистических услуг с вхождением Казахстана к 2030 году в число региональных лидеров по уровню развитости транспортно-транзитного потенциала, обеспечивающего как внутренние, так и внешние потребности в эффективных перевозках.

В автомобильно-дорожной отрасли политика развития сосредоточится на снятии инфраструктурных ограничений и нефизических барьеров для развития внутренних и международных автоперевозок наряду с мерами по повышению самоокупаемости дорожной инфраструктуры за счет дальнейшего развертывания систем взимания платы цифровизации процессов управления дорожными активами и перспективным переходом на полное самофинансирование работ по текущему ремонту и содержанию дорог.

Повышение скорости доставки пассажиров и грузов, безопасности и комфорта пользователей будет реализовано через улучшение технического состояния транспортной инфраструктуры, внедрение интеллектуальных систем и цифровизацию услуг, говорится в документе.

Все международные автомобильные коридоры (13 тыс. км) будут приведены в соответствие с мировыми стандартами скорости, безопасности и сервиса, создавая возможности для привлечения дополнительных объемов транзитных грузов по направлениям "Север-Юг" и "Западная Европа – Западный Китай". Будет проведена модернизация свыше 50 автомобильных пунктов пропуска через государственную границу.

Концепция предусматривает, что вдоль автодорог республиканского значения будет построено не менее 200 современных объектов придорожного сервиса, оснащенных инфраструктурой для полноценного отдыха, высокоскоростной связи и обогрева водителей в зимний период наряду с созданием сети зарядных станций для электромобилей.

При этом 100% республиканских дорог (24,5 тыс. км) будут приведено к нормативному состоянию, обеспечивающему комфортный и безопасный круглогодичный проезд автотранспорта.

"Также, различными видами ремонтно-восстановительных работ будет охвачено не менее 30 тыс. км дорог областного и районного значения с приведением местной 90% сети к нормативному техническому состоянию. Таким образом, практически все населенные пункты страны будут обеспечены круглогодичным автотранспортным сообщением", - отмечается в концепции.

На всех ключевых объектах транспортно-логистической инфраструктуры будет обеспечено стабильное покрытие сетью мобильной связи не ниже четвертого поколения (4G) с доступом к сети Интернет, что позволит предоставлять широкую линейку цифровых онлайн-сервисов для водителей и пассажиров.

Будут существенно упрощены процедуры контроля при пересечении границы для автомобильных перевозок с объединением государственных услуг по принципу "единого окна". Казахстан присоединится к международной системе автострахования и перейдет на электронные накладные и системы обмена данными между таможенными органами.

Предусматривается, что к 2030 году среднее время прохождения пунктов пропуска грузовыми АТС в экспортно-импортном сообщении не будет превышать 20 минут, в транзитном сообщении – не более 10 минут. Данный показатель будет достигнут, в том числе за счет внедрения принципа "Одна остановка" наряду с мерами по развертыванию средств совместного таможенного контроля приграничных стран на нейтральной территории.

Планируется, что в городах с населением свыше 1 млн человек в качестве общественного пассажирского транспорта будут внедряться рельсовые пассажирские транспортные системы, включая легкорельсовые трамвайные системы (LRT) и метро.

Для удешевления стоимости строительства будут применяться решения, исключающие или минимизирующие строительство подземных линий, с активным использованием наземной рельсовой инфраструктуры, включая эстакадную, указывается в документе.

На начало 2022 года протяженность сети автомобильных дорог общего пользования составила 96 тыс. км, из которых 24,9 тыс. км – республиканская сеть и 71 тыс. км – автомобильные дороги областного и районного значения, в том числе 8,6 тыс. км (34%) – автодороги І и II технических категорий.

Порядка 22,5 тыс. км или 90% от общей протяженности автодорог республиканского значения соответствует утвержденным нормативным требованиям. При этом 52% (12, 8 тыс. км) автодорог республиканского значения находится в хорошем состоянии, 38% (9,6 тыс. км) – в удовлетворительном и 10% (2,6 тыс. км) – в неудовлетворительном состоянии.

По данным МИИР РК, объем перевозок грузов вырос с 1,7 до 3,6 млрд тонн, грузооборот увеличился почти втрое и достиг показателя в 173,5 млрд т-км. Количество перевезенных пассажиров также увеличилось более чем вдвое – с 11,1 до 23,8 млрд. Показатель пассажирооборота за указанный период также вырос более чем в 2,5 раза до 260,6 млрд п-км.

При этом государственная программа инфраструктурного развития "Нұрлы жол" на 2020 – 2025 годы" утратила силу.



