Токаев принял председателя организации ветеранов

Касым-Жомарт Токаев принял председателя РОО "Организация ветеранов" Бактыкожу Измухамбетова, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о результатах деятельности республиканского общественного объединения "Организация ветеранов" в 2022 году и планах на предстоящий период.

Как сообщил Бактыкожа Измухамбетов, представители ветеранского объединения принимают активное участие в реализации реформ, инициированных главой государства.





Фото: akorda.kz

Председатель РОО высказал ряд предложений, касающихся перспектив социально-экономического развития страны.



Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев принял президента Ассоциации национальных видов спорта Исламбека Салжанова. Президента проинформировали об итогах работы ассоциации за 2022 год и планах на предстоящий период.