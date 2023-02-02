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Токаев принял председателя организации ветеранов

Токаев принял председателя РОО "Организация ветеранов" Бактыкожу Измухамбетова Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев принял председателя РОО "Организация ветеранов" Бактыкожу Измухамбетова, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о результатах деятельности республиканского общественного объединения "Организация ветеранов" в 2022 году и планах на предстоящий период.

Как сообщил Бактыкожа Измухамбетов, представители ветеранского объединения принимают активное участие в реализации реформ, инициированных главой государства.


Токаев принял председателя РОО

Фото: akorda.kz

Председатель РОО высказал ряд предложений, касающихся перспектив социально-экономического развития страны.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев принял президента Ассоциации национальных видов спорта Исламбека Салжанова. Президента проинформировали об итогах работы ассоциации за 2022 год и планах на предстоящий период.

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Анастасия Стативкина
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