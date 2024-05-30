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Токаев принял депутата Мажилиса

Токаев принял депутата Мажилиса, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 15:34 Фото: akorda.kz
30 мая 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял депутата Мажилиса, председателя РОО "Организация ветеранов", члена Национального курултая Бактыкожу Измухамбетова, сообщает Zakon.kz.

Бактыкожа Измухамбетов проинформировал президента о деятельности республиканского общественного объединения "Организация ветеранов":

  • в настоящее время организация реализует два проекта. В частности, благодаря инициативе "Дәнекер" за последние четыре года удалось примирить, не доводя дело до суда, стороны в 4563 спорах из 6896;
  • в Атырауской, Северо-Казахстанской и Кызылординской областях осуществляется проект "Іскерлік және жанашырлық", направленный на помощь нуждающимся в социальной поддержке гражданам.

Также он рассказал об активном участии старшего поколения в реализации закона "Об общественном контроле". Во время борьбы с паводками ветераны проводили широкую разъяснительную работу, призывая граждан к спокойствию.

Вместе с тем председатель РОО "Организация ветеранов" представил предложения по вопросам развития нефтегазовой отрасли, сельского хозяйства, религиозной ситуации, а также стабилизации цен на продукты питания в регионах.

Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил Зорана Милановича и хорватский народ с национальным праздником – Днем государственности.

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