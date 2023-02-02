Обманутые паломники: незаконные турфирмы завлекают низкими ценами и обещаниями высокого комфорта

В Казахстане нелицензированные туркомпании занимаются перевозкой паломников в Мекку и оставляют их там без гостиницы, гида, питания, трансфера, экскурсии и обратного билета. Как не попасть на уловки мошенников, рассказал в интервью Zakon.kz завотделом хаджа ДУМК Жандилла Бекжигитов.

- Жандилла, на днях казахстанские паломники обратились в полицию с заявлением на одну из турфирм, через которую они приобрели путевки на умру, но в Мекке, куда их доставили с опозданием в несколько дней, они остались без отеля, без питания, без гида и всего остального, что им было обещано. Как такое могло произойти?

- Действительно, такое было, мы видели в социальных сетях видеосюжет про эту историю, один из паломников подробно рассказал, в какую сложную ситуацию они там попали. По его словам, группа казахстанцев в количестве примерно 60 человек должны были 17 января вылететь прямым рейсом из Шымкента в Медину. По неизвестным причинам, рейс задерживался, поэтому пассажиров, среди которых были люди из Актобе, Караганды, Актау, доставили в Алматы и только 20 января, разделив их на две группы, отправили в Медину. Одних через город Дубай, других – через Доху и Джидду. Из Медины в Мекку они поехали не на поезде за два часа, как им было обещано, а на автобусе за шесть часов, причем своим ходом. Ни завтрака, ни ужина, включенных якобы в турпакет, им не предоставили.

Паломники, оказывается, еще в Шымкенте сказали руководству турфирмы, что если у них в Медине будут проблемы с гостиницей, гидом и так далее, пусть вернут им деньги и они полетят с другой компанией. Видимо, почувствовали неладное. Однако их заверили, что все будет хорошо, что в Медине все уже готово для них. Но когда они прибыли туда, оказалось, что никто их там не ждал, номера на них не были забронированы и они шесть часов просидели в фойе.

Потом к ним пришли молодые сотрудники турфирмы и отвезли их в какой-то бедный район, в здание, напоминающее общежитие, где, по словам паломников, обитали какие-то непонятные люди. Паломникам сказали, что на следующий день в семь утра у них будет тур, но ни тура, ни гида они не дождались и, спустя сутки, собрав деньги на автобус, уехали своим ходом в Мекку.

Опять же, по словам паломников, у них не оказалось обратного билета. От переживаний и стресса у некоторых пожилых казахстанцев повысилось артериальное давление, начались головные боли, но ни врачей, ни скорой помощи не было, хотя в рекламе турфирмы говорилось, что у них лучшие врачи.

- Это далеко не единичный случай, в казахстанских СМИ периодически появляются подобные новости. Буквально на днях на эту же турфирму пожаловались десятки обманутых алматинских паломников. Они пошли в их офис, но двери оказались закрыты, на звонки никто не отвечал, пришла полиция, и люди написали заявления. Как сообщили в одном из фондов, данная компания работает незаконно. ДУМК как-то контролируете такие вещи?

Новость по теме Алматинские паломники не смогли вылететь в Мекку и вернуть деньги за билеты

- Этой компании в списке Духовного управления мусульман Казахстана нет, мы ее вообще не знаем, она открылась недавно. Но отмечу, что это только часть обманутых паломников, а сколько еще людей не могут вылететь в Шымкенте, Астане...

- Расскажите, как нужно правильно оформлять поездку на умру и хадж, чтобы не остаться обманутым. Кто имеет право заниматься перевозкой паломников, к кому следует обращаться и что делать, если вы все-таки попали в непонятную ситуацию.

- Все делается очень просто. Мы всегда рекомендуем паломникам пользоваться услугами только тех туроператоров, которые имеют государственную лицензию на осуществление внутреннего и внешнего туризма и квоту на перевозку паломников в Саудовскую Аравию, если это касается хаджа. Лицензия выдается Министерством туризма и спорта, а квота - Духовным управлением мусульман Казахстана на конкурсной основе.

В этом году мы до 10 февраля должны объявить новый список туроператоров, которые непосредственно будут заниматься вопросами организации и перевозки наших паломников на хадж на основании квоты ДУМК. Поэтому настоятельно рекомендуем выбирать только те турфирмы, которые есть в этом списке, а не любую, какая попадется. Если той или иной компании нет в списке, то не следует туда сдавать документы и деньги, так как среди них могут быть мошенники.

Что касается умры, то здесь с этим вопросом немного сложнее. Дело в том, что в настоящее время в Казахстане более 50 турфирм занимаются перевозкой паломников, и многие из них не лицензированы. Значит, по законодательству, они не имеют права вывозить граждан за рубеж. А сейчас этим делом кто только не занимается, даже частные лица, ведь Саудовская Аравия дала разрешение на туристическую визу, поэтому контролировать этот процесс, думаю, сложно. Но мы за них не отвечаем, этим должно быть озабочено государство.

Новость по теме В Минкульте прокомментировали ситуацию с паломниками, которые стали жертвами мошенников

В ДУМК ежегодно квоту на перевозку паломников на конкурсной основе получают 14-16 турфирм, максимум 18. Естественно, они занимаются не только хаджем, но и умрой. Это надежные турфирмы, у них все оформлено официально, документально, поэтому советуем обращаться к ним. Если даже что-то пойдет не так или возникнут какие-либо форс-мажорные обстоятельства, то у них можно будет вернуть свои деньги. А какой спрос с тех, кто работает без лицензии?

- Как можно догадаться, что это "левая" турфирма и тебя обманывают? Есть ли какие-то особые признаки?

- Недобросовестные, незаконные турфирмы берут потенциальных клиентов в первую очередь заниженной стоимостью путевки. Допустим, себестоимость умры составляет в пределах 1300-1350 долларов США, а незаконные перевозчики обещают свозить всего лишь за 800-1000 долларов. Это нереально. Поэтому они в Мекке и Медине не оказывают паломникам никаких других услуг, которые они обещали и которые якобы входят в стоимость путевки. Это гостиницы, гиды, двухразовое питание, трансфер, экскурсии и прочее. Законные туроператоры, имеющие гослицензию и квоту ДУМК, никогда не пойдут на такой риск и обман, и не будут обещать более низкую сумму, потому что, еще раз подчеркиваю, это неправдоподобно и рано или поздно такая афера всплывет.

К сожалению, многие граждане не понимают, да и не пытаются понять, вникнуть в такие нюансы и слепо бегут туда, где им обещают дать дешевле. Жалеют 200-300 долларов, а в итоге теряют тысячу. Мы, условно говоря "думковские", не можем заполнить одну группу паломников в 50 человек из-за того, что у нас стоимость перевозки равна себестоимости самой умры. А незаконные турфирмы без проблем собирают по 60 человек, потому что неоправданно называют заниженную стоимость и, таким образом, привлекают клиентов, которые действительно им верят, а потом теряют свои деньги вместе с услугами, которые обещали им оказать туроператоры во время паломничества.

Поэтому, если вам предлагают свозить за меньшую сумму, сто раз подумайте, стоит ли доверять таким кампаниям или нет. Как показывает жизнь, недобросовестные фирмы берут билеты только в одну сторону, и не предоставляют гостиницу, питание, транспорт, гида, экскурсии, хотя, когда заманивают людей, все эти услуги обещают. В последующем к ним невозможно дозвониться, встретиться, они исчезают.

Официальные турфирмы обманывать не будет. Среди них есть такие, кто уже более 20 лет работает в сфере перевозки паломников. В общей сложности таких туроператоров у нас не более двадцати. А количество новых частных перевозчиков растет как грибы после дождя. Как я уже отметил, их на сегодня более 50, это у них бизнес. Но паломничество - не бизнес, это святой долг верующих и к этому нужно относиться соответственно.

- В марте начнется священный месяц Рамадан, а там не за горами и хадж. Какие практические советы по выбору туроператоров дали бы вы паломникам?

- Совет один – выбирайте именно те турфирмы, которые будут отобраны у нас на конкурсной основе для оказания услуг паломникам. Их список обязательно будет размещен на сайтах муфтията.

Хочу особо подчеркнуть, что во время хаджа в каждой выезжающей в Мекку группе будет свой врач. Они, как правило, везут с собой все необходимые лекарства и препараты для оказания медицинской помощи тем, кто почувствует недомогание в пути или в период паломничества. Этот факт также подчеркивает серьезное отношение таких турфирм к своим клиентам.





Фото: Zakon.kz

Ожидается, что в этом году на хадж отправятся четыре тысячи казахстанцев. Наша делегация во главе с председателем ДУМК, Верховным муфтием уже посетила с рабочим визитом Королевство Саудовская Аравия и обсудила организационные вопросы, касающиеся нынешнего хаджа. Казахстанская сторона представила министру хаджа и умры свои предложения по созданию благоприятных условий для паломников. Это и удержание цен на авиабилеты, отели, и обеспечение безопасности наших граждан, и оптимизация платежной системы и в целом улучшение качества обслуживания. Все эти вопросы мы будем прорабатывать в рабочем порядке и делать все, чтобы наши паломники не пострадали во время хаджа и умры. Ни морально, ни материально.

