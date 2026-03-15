Бесплатный проезд, танцы и супергерои на участках: как голосуют алматинцы – фоторепортаж

Сегодня, 15 марта 2026 года, по всей стране проходит референдум по Конституционной реформе. В Алматы в 7:00 были открыты избирательные участки, доступные для всех голосующих горожан. Как проходит голосование – в материале Zakon.kz.

В Алматы на референдуме работают 653 участка для голосования. Первыми пришли выразить свою гражданскую позицию и сделать выбор военные, госслужащие и самые сознательные граждане нашей страны – пенсионеры.

Под звуки музыки алматинцы находят себя в избирательных списках. Получив бюллетень от членов комиссии по проведению референдума, горожане проходили в специально оборудованные кабинки для тайного голосования.

Высокая активность жителей наблюдается на всех участках референдума в Алматы. Несмотря на многолюдность, процесс голосования проходит спокойно и организованно.

На участке №126 процедура голосования проходила дисциплинированно. Все горожане приходили с удостоверением личности, заранее не забыв проверить себя в списках того или иного участка.

На участке №131 в Ауэзовском районе, который расположен в школе №127, с раннего утра процесс голосования проходит активно. Жители целыми семьями приходят на участок, в приподнятом настроении делают свой выбор, проявляя гражданскую позицию.

Житель близлежащих домов Санжар пришел отдать свой голос вместе со своим отцом, который уже в почтенном возрасте.

По словам алматинцев, сегодня решается судьба нашей страны, а значит, и наша судьба. Чтобы жить в процветании, никто не должен оставаться безучастным.

"Сегодня судьбоносный день для Казахстана. Определяется наша будущая жизнь, поэтому мы здесь. Мы должны отдать свой гражданский долг и проголосовать за новую Конституцию. Наше участие сегодня необходимо. Признаюсь, я не каждый раз принимаю участие в выборах. Но сегодня очень важный день, когда речь идет об Основном законе страны. Мы все вместе выбираем судьбу нашего государства", – сказал Санжар.

Отец был согласен с сыном и также поделился своими мыслями о необходимости принятия решения каждого казахстанца в этом голосовании:

"Мы живем в Казахстане и должны активно участвовать в сегодняшнем мероприятии. Это же не просто так, это же делается для народа. Если кто не согласен, может поставить отметку, что он не согласен. Это его волеизъявление. Если "за", обязательно проголосовать одобрительно. Но никак не игнорировать, оставаясь безучастным".

Фото: Zakon.kz По словам председателя комиссии Раисы Цой, на данном участке зарегистрировано 2472 избирателя, среди которых два человека с особыми потребностями. Процесс голосования организован в соответствии с требованиями законодательства.

Для избирателей зал оборудован не только местом для регистрации участников, но и кабинами для тайного голосования, и прозрачной урной для бюллетеней, что обеспечивает свободное и открытое волеизъявление граждан.

Также процесс адаптирован для граждан с инвалидностью – пандус, тактильные указатели, а для удобства людей с особенностями по зрению имеется специально оборудованный уголок с компьютером, оснащенным материалами о выборах в адаптированном для граждан с инвалидностью формате, наушниками, специальной папкой с информацией о выборах, выполненной шрифтом Брайля. Фото: Zakon.kz По словам председателя избирательного участка, большое количество людей, пришедших на участок с самого утра, говорит о том, что жители не остаются равнодушными к важному решению в жизни страны. "Жители нашего района активно участвуют в референдуме, реализуя свое конституционное право. Для создания праздничной атмосферы организована небольшая музыкальная и танцевальная программа, где ребята выступили с танцевальными и певческими номерами", – сказала председатель избирательного участка Раиса Цой. Артисты танцевального коллектива JUST DANCE поразили пришедших своими нарядами и пластичностью. Одна семья посетила избирательный участок, надев национальные костюмы. Участвуя в референдуме, казахстанцы провели голосование торжественно и стильно. Фото: Zakon.kz Жительница Алматы, пенсионерка Лидия Патенко, также сделала свой выбор. "Я вообще считаю, что новая Конституция – это новая жизнь. А значит, жизнь наша будет еще лучше. Спасибо нашему президенту за мир в наше неспокойное на планете Земля время. Дети живут под мирным небом, у нас есть все. Президент Касым-Жомарт Токаев – очень мощный политик. Именно поэтому он учел все нюансы в новой Конституции. Ведь он знает, как лучше для народа. Поэтому я здесь и голосую", – поделилась Лидия Ивановна. А на этом участке в Ауэзовском районе избирателей встречают не только бюллетени, но и ароматная выпечка. Фото: Zakon.kz Фото: Zakon.kz Во время голосования на республиканском референдуме на избирательном участке №177 при гимназии №111 первому избирателю был вручен специальный подарок. Стоит отметить, что парень впервые принял участие в референдуме. Фото: Zakon.kz Фото: Zakon.kz Добавим, что сегодня, 15 марта 2026 года, в день республиканского референдума, весь общественный транспорт Алматы осуществляет перевозку пассажиров бесплатно. Все системы оплаты проезда заблокированы.

