Небесный волк Көк бөрі, байкеры и казахские ханы: как проходит референдум в регионах Казахстана

В разных регионах Казахстана день республиканского референдума проходит ярко и необычно. На участки приезжают на лошадях и мотоциклах, прилетают на параплане, приходят в образах ханов, маскотов и героев сериалов, сообщает Zakon.kz.

Карагандинская область

В Карагандинской области день референдума проходит активно и по-настоящему атмосферно. На участки приходят семьями, трудовыми коллективами и даже… на лошадях. А в объективы камер попадают самые необычные участники голосования.

В области организована работа 651 комиссии референдума. Это 14 территориальных и 637 участковых. В их составе задействовано 4 415 человек. Для голосования открыты 637 участков, правом участия в референдуме обладает 757 671 житель области.

Фото: Zakon.kz/Айша Сейльжан

На одном из участков Караганды внимание посетителей привлекли маскоты Сова и Книга. Они символизируют знания, мудрость и уважение к закону – ценности, связанные с правопорядком и безопасностью общества. Необычные персонажи стали одной из самых популярных фотозон дня.

Фото: Zakon.kz/Айша Сейльжан

На другом карагандинском участке заметили байкеров, которые приехали отдать свои голоса вместе. Мотоциклисты не остались в стороне от важного события и с удовольствием позировали для камер.

Фото: Zakon.kz/Айша Сейльжан

В Темиртау этот день стал особенно памятным для братьев-близнецов Нуралы и Ералы Калидолдай. Сегодня им исполнилось 18 лет, и они впервые приняли участие в голосовании. В честь совершеннолетия и первого голосования братьям вручили подарки.

В селе Дубовка Абайского района жители подошли к голосованию по-своему. Некоторые приехали на участок верхом на лошадях.

Фото: Zakon.kz/Айша Сейльжан

В городе Шахтинск с утра также наблюдается активная явка. Жители приходят семьями, с друзьями и коллегами. К голосованию присоединились и горняцкие коллективы.

Фото: Zakon.kz/Айша Сейльжан

Усть-Каменогорск

Здесь на участки, как и во многих других регионах страны, приходят целыми семьями, а в оформлении и одежде жителей преобладает национальный колорит.

Один из голосующих прилетел на участок на параплане, устроив не только настоящее шоу, но и подарив присутствующим детям незабываемые впечатления.

Не менее запоминающимся выдалось голосование на участке, куда пришли отдать свой голос герои корейского сериала "Игра в кальмара".

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Впрочем, одной из главных особенностей этого дня стала преемственность поколений. Жители массово приходили на участки с детьми, чтобы с ранних лет привить им чувство сопричастности к судьбе страны. Юные горожане под присмотром родителей охотно опускают бюллетени в урны, а на участках их ждут приятные сюрпризы и подарки.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Праздничную атмосферу поддерживают ярмарки, фотозоны и музыкальное сопровождение. Особое внимание привлекают сотрудники комиссий в национальных костюмах и сами голосующие, которые выбрали для этого дня традиционные наряды. В одежде с национальными элементами пришла жительница города Гульжамал Бершимбекова.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

"Сегодня важный день, и мы должны проявить свою гражданскую позицию. Очень праздничная атмосфера, на участке красиво оформлена входная группа, настроение поднимается уже у входа", – поделилась Акмарал Садакбаева.

Среди участников голосования немало известных личностей. Свою гражданскую позицию выразил прославленный атлет, чемпион мира по жекпе-жек Ерзат Сакабанов. Он отметил, что именно активность населения определяет вектор развития государства.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Кызылординская область

105-летний ветеран ВОВ Яхья Тасыров живет в районном центре Теренозек Сырдарьинского района. Он не пропустил ни одни выборы и ни один референдум, всегда приходит на избирательные участки сам.

"Я многое видел в этой жизни, испытал голод, лишения, прошел Великую Отечественную войну, а после трудился на благо нашей страны. В любое время люди должны трудиться над тем, чтобы их дети, внуки жили лучше, имели свои права и пользовались ими. И от каждого из нас зависит то, в каком обществе мы будем жить. Поэтому я всегда голосую, и мои дети и внуки и правнуки тоже приходят и делают свой выбор". Ветеран Яхья Тасыров

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

В рамках декады Наурызнама возле участка №56 в Доме школьников поселка Айтеке би Казалинского района раскинулся этноаул. Здесь был установлен алтыбакан, а пришедшим голосовать предлагали наурыз-коже, баурсаки и кумыс. Также выступали жыршы и термеши. Аксакалы и женщины давали свои благословения, желали благополучия стране и призывали молодежь к единству и заботе о будущем страны.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Принять участие в республиканском референдуме приходят целыми семьями – это известные династии области. Пришли сюда и потомки дважды Героя Социалистического Труда, знаменитого рисовода Ыбырая Жахаева. Имя достигшего рекордных результатов в выращивании риса на землях казахской степи их предка навсегда осталось в памяти народа как символ трудолюбия, настойчивости, честности и ответственности. Его жизненный принцип – честный труд и служение народу – стал примером не только для его семьи, но и для многих поколений, укрепив духовные ценности общества.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

В Кызылорде на участок №375 три избирателя пришли в образах казахских воителей – Касым хана, Есим хана и Тауке хана. Как известно из истории, именно эти полководцы ввели свод законов, который объединил казахский народ и заложил прочную основу государственности. Несомненно, что и современная Конституция продолжает этот великий путь, заложенный предками, и является важным документом, определяющим будущее Казахстана. Поэтому такие образы очень впечатляют.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

В образе небесного волка, или как называют Көк бөрі, пришел отдать свой голос один из избирателей на участке №260. "Небесный волк" – это священный символ в тюркской мифологии. Этот образ, хорошо известный молодежи города, является символом мужества и победы. Многие также связывают его с духом команды ФК "Кайсар" Кызылординской области. Көк бөрі уже стал главным героем республиканского референдума 2026 года для жителей Кызылорды.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

В это же время на избирательном участке №200, расположенном в школе-лицее информационных технологий №3 города Кызылорды, свои голоса отдали представители футбольного клуба "Кайсар".

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Кызылординцы приняли участие, даже будучи в других государствах. Спортсменка Карлыгаш Болганбаева сейчас на учебно-тренировочных сборах в Узбекистане. Она член национальной сборной по хоккею на траве и готовится к предстоящим международным соревнованиям. Несмотря на занятость, она вместе с представителями нашей национальной сборной пришла на избирательный участок в Ташкенте.