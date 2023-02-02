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Что обсудят в узком составе главы правительств стран ЕАЭС в Алматы

заседание ЕАЭС Фото: пресс-служба Премьер-министра РК
На Евразийском межправительственном совете обсуждается подготовка проекта международного договора о формировании общего рынка газа, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет пресс-служба премьер-министра РК, в мероприятии участвуют премьер-министры: Алихан Смаилов, Никол Пашинян, Роман Головченко, Акылбек Жапаров, Михаил Мишустин.


"Уверен, что принятые решения внесут весомый вклад и придадут новый импульс дальнейшему развитию нашего интеграционного объединения".Алихан Смаилов

В узком составе планируется обсудить вопросы регулирования алкогольного рынка ЕАЭС, ход подготовки проекта международного договора о формировании общего рынка газа, а также деятельность региональных институтов развития Союза.

Ранее сообщалось, то в Алматы проходит заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе с участием глав правительств пяти стран.

Анастасия Беньяминова
ЕАЭС Мишустин Михаил Пашинян Никол Смаилов Алихан Алматы
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