Полицейские Аркалыка установили мужчину, который преследовал детей

Сотрудники полиции города Аркалыка установили мужчину, который на улице преследовал детей, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе ДП Костанайской области, житель города привлечен к административной ответственности по ст. 449 КоАП РК "Приставание в общественных местах".

Ситуация под контролем ювенальных полицейских.

Ранее сообщалось, что в Аркалыке на видео попал случай, когда незнакомый мужчина увязался за малолетними сестрой и братом и пытался схватить за руку одного из детей и притянуть к себе.

