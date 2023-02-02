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Полицейские Аркалыка установили мужчину, который преследовал детей

дети, мужчина Фото: скриншот видео
Сотрудники полиции города Аркалыка установили мужчину, который на улице преследовал детей, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе ДП Костанайской области, житель города привлечен к административной ответственности по ст. 449 КоАП РК "Приставание в общественных местах".

Ситуация под контролем ювенальных полицейских.

Ранее сообщалось, что в Аркалыке на видео попал случай, когда незнакомый мужчина увязался за малолетними сестрой и братом и пытался схватить за руку одного из детей и притянуть к себе.

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