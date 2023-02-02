В Алматы запустили новый проект поддержки предпринимателей

В Алматы запустили новый проект, который помогает предпринимателям в сохранении бизнеса, сообщает Zakon.kz.

Антикоррупционная служба города Алматы призывает предпринимателей обращаться по всем фактам незаконного вмешательства и давления на бизнес.



"Уважаемые предприниматели, мы готовы заниматься решением конкретных проблем, с которыми вы сталкиваетесь при оформлении земли, получении разрешений от архитектуры и других контролирующих структур, подключении коммуникаций, а также получении различных мер господдержки", – отметили в ведомстве.

По таким фактам вмешательства в малый средний бизнес департаментом в прошлом году было зарегистрировано 24 преступления.

Также в целях осуществления незамедлительных выездов и точечного решения актуальных вопросов бизнес-сообщества работает мобильная группа из числа сотрудников ведомства, представителей МСБ, профессиональных бизнес-ассоциаций и РПП "Атамекен".

По словам антикоррупционщиков, на сегодня уже имеются положительно решенные кейсы предпринимателей.

По всем фактам воспрепятствования занятию законной предпринимательской деятельностью бизнесмены могут обратиться в письменной форме на портал "Е-обращение", личный аккаунт руководства на платформе Facebook или же позвонив в call-центр Антикоррупционной службы 1424.

Для участия в социологическом опросе по вопросам незаконного вмешательства в бизнес со стороны государственных органов просим пройти по следующим ссылкам:

Ранее сообщалось, что сотрудники Департамента Антикоррупционной службы по Абайской области выявили незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность со стороны "тепловиков".