Противопаводковые работы предотвратили крупные бедствия в Туркестане – акимат
Руководство областного департамента по чрезвычайным ситуациям выдвинуло предложение об объявлении чрезвычайного положения на местном уровне в Кентау и Сауранском районе для определения объема ущерба.
В целом с начала года по поручению акима области Дархана Сатыбалды во всех районах и городах была усилена противопаводковая работа. Постоянно обсуждался ход исполнения возложенных на каждого акима района и города конкретных задач. Был учтен предварительный прогноз погоды, усилена безопасность, очищены каналы и арыки. Специалисты департамента чрезвычайного положения, техника и местные акиматы были своевременно приведены в готовность. Благодаря этому удалось избежать больших потерь и аварий.
Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
Аким области Дархан Сатыбалды посетил несколько подтопленных населенных пунктов Сауранского района и города Кентау и встретился с жителями. Глава региона посетил села Орангай и Кусшы ата, осмотрел ход работ по откачке воды с улиц.
Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
"Обильные осадки, экстремальные погодные условия и таяние снега привели к этому состоянию. Безопасность и благополучие жителей – на первом месте. Главное – спокойствие. Ситуация контролируется во всем районе, городе, ведется соответствующая работа. Открываются ирригационные системы, очищаются каналы. Ситуация под контролем", – сказал Дархан Сатыбалды.
Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
В селе Карнак ведется работа по откачке воды. Жители выразили большую благодарность акиму области, который специально приехал к ним, чтобы узнать об их состоянии, и высказали свои предложения по ликвидации последствий паводков.
Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
Дархан Сатыбалды осмотрел несколько участков в селе Шага Сауранского района. Несмотря на то, что из-за прекращения осадков уровень воды снизился, меры безопасности все же будут усилены.
В связи с обильными осадками и таянием снега подтоплены дворы домов в нескольких селах Байдибекского, Сауранского, Ордабасинского районов. Талая и дождевая вода протекла по улицам и дворовым участкам в 19-ти населенных пунктах. В настоящее время подтоплены 21 улица, 234 двора и один жилой частный дом. Силами ДЧС с подтопленных территорий эвакуировано более 200 человек. Они поселились в домах родственников. Для эвакуации и временного размещения населения в Сауранском районе подготовлено четыре эвакуационных пункта.
Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
Всего в ликвидации последствий паводка задействовано более 300 человек, около 100 единиц техники, 28 мотопомп. Кроме того, через управления и предпринимателей на помощь приходят десятки единиц техники.
По словам начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области Нургали Жунусова, с нового года ведется системная работа по предупреждению паводков. Благодаря совместным действиям акиматов и департамента ситуация контролируется.
Отмечается, что организовано 24-часовое дежурство в подтопленных зонах и на водных объектах Туркестанской области. Уровень воды и ход работы по спасению пострадавших населенных пунктов находятся под постоянным контролем.
Ранее сообщалось, что в Туркестанской области в связи с выпадением с 8:00 2 февраля 2023 года обильных осадков в виде дождя и обильного снеготаяния в горных районах произошло поднятие уровня воды с последующим переливом вниз по склону. Это привело к затоплению дворовых территорий и улиц в Туркестане, Кентау и Байдибекском, Ордабасинском, Сауранском районах.
Позже были опубликованы фото и видео подтоплений.
В регионе из-за подтоплений эвакуировано более 150 человек.