Противопаводковые работы предотвратили крупные бедствия в Туркестане – акимат

Эксперты на заседании штаба руководителей ответственных органов пришли к выводу, что в Туркестанской области в результате нескольких месяцев работы по предотвращению чрезвычайных ситуаций не было допущено ни одного стихийного бедствия, вызванного проливными дождями, сообщает Zakon.kz.

Руководство областного департамента по чрезвычайным ситуациям выдвинуло предложение об объявлении чрезвычайного положения на местном уровне в Кентау и Сауранском районе для определения объема ущерба.



В целом с начала года по поручению акима области Дархана Сатыбалды во всех районах и городах была усилена противопаводковая работа. Постоянно обсуждался ход исполнения возложенных на каждого акима района и города конкретных задач. Был учтен предварительный прогноз погоды, усилена безопасность, очищены каналы и арыки. Специалисты департамента чрезвычайного положения, техника и местные акиматы были своевременно приведены в готовность. Благодаря этому удалось избежать больших потерь и аварий.





Фото: пресс-служба акима Туркестанской области





Аким области Дархан Сатыбалды посетил несколько подтопленных населенных пунктов Сауранского района и города Кентау и встретился с жителями. Глава региона посетил села Орангай и Кусшы ата, осмотрел ход работ по откачке воды с улиц.





Фото: пресс-служба акима Туркестанской области





"Обильные осадки, экстремальные погодные условия и таяние снега привели к этому состоянию. Безопасность и благополучие жителей – на первом месте. Главное – спокойствие. Ситуация контролируется во всем районе, городе, ведется соответствующая работа. Открываются ирригационные системы, очищаются каналы. Ситуация под контролем", – сказал Дархан Сатыбалды.





Фото: пресс-служба акима Туркестанской области





В селе Карнак ведется работа по откачке воды. Жители выразили большую благодарность акиму области, который специально приехал к ним, чтобы узнать об их состоянии, и высказали свои предложения по ликвидации последствий паводков.





Фото: пресс-служба акима Туркестанской области





Дархан Сатыбалды осмотрел несколько участков в селе Шага Сауранского района. Несмотря на то, что из-за прекращения осадков уровень воды снизился, меры безопасности все же будут усилены.

В связи с обильными осадками и таянием снега подтоплены дворы домов в нескольких селах Байдибекского, Сауранского, Ордабасинского районов. Талая и дождевая вода протекла по улицам и дворовым участкам в 19-ти населенных пунктах. В настоящее время подтоплены 21 улица, 234 двора и один жилой частный дом. Силами ДЧС с подтопленных территорий эвакуировано более 200 человек. Они поселились в домах родственников. Для эвакуации и временного размещения населения в Сауранском районе подготовлено четыре эвакуационных пункта.





Фото: пресс-служба акима Туркестанской области





Всего в ликвидации последствий паводка задействовано более 300 человек, около 100 единиц техники, 28 мотопомп. Кроме того, через управления и предпринимателей на помощь приходят десятки единиц техники.

По словам начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области Нургали Жунусова, с нового года ведется системная работа по предупреждению паводков. Благодаря совместным действиям акиматов и департамента ситуация контролируется.

Отмечается, что организовано 24-часовое дежурство в подтопленных зонах и на водных объектах Туркестанской области. Уровень воды и ход работы по спасению пострадавших населенных пунктов находятся под постоянным контролем.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области в связи с выпадением с 8:00 2 февраля 2023 года обильных осадков в виде дождя и обильного снеготаяния в горных районах произошло поднятие уровня воды с последующим переливом вниз по склону. Это привело к затоплению дворовых территорий и улиц в Туркестане, Кентау и Байдибекском, Ордабасинском, Сауранском районах.



Позже были опубликованы фото и видео подтоплений.

В регионе из-за подтоплений эвакуировано более 150 человек.