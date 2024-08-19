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Режим ЧС ввели в Иссык-Кульской области Кыргызстана из-за наводнения

Кыргызстан, сель, чрезвычайная ситуация, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 13:22 Фото: Telegram/МЧС Кыргызстана
В Иссык-Кульской области из-за проливных дождей возникла чрезвычайная ситуация, повлекшая за собой закрытие нескольких автомобильных дорог и введение усиленного режима работы экстренных служб, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС Кыргызстана, вечером 18 августа в районах Джети-Огуз, Ак-Суу, Иссык-Куль и Тон начались сильные ливни, что привело к затоплению ряда дорог и созданию угрозы выхода воды за пределы русел рек и каналов. В результате этого местные власти совместно с Министерством транспорта приняли решение о введении чрезвычайного положения в Джети-Огузском и Тонском районах.

Кроме того, режим чрезвычайной ситуации введен на территории Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области. 

Сообщается, что в Иссык-Кульском районе временно закрыты автодороги Григорьевка – Коль-Кашка – Суу и Корумду – Кум-Бель, проводятся работы по восстановлению проездов. По данным ГП "Кыргызавтожол", продолжаются работы по очистке.

"По состоянию на 11:30 сегодня на месте для работы по ликвидации последствий селевого потока задействованы 143 спасателя и три мотопомпы МЧС. В частности, 50 спасателей и мотопомпа Иссык-Кульского района, 25 спасателей и мотопомпа города Балыкчи, 25 спасателей и одна мотопомпа города Каракол, 13 спасателей ПСЧ №39 Ак-Суйского района, а также 15 спасателей Тюпского района МЧС".
Пресс-центр МЧС КР

Жителям и водителям рекомендуется сократить передвижения в пострадавших районах и соблюдать меры предосторожности.

Отметим, что весной 2024 года в Кыргызстане за короткий период сошли десятки селей.

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