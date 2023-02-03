Десятки казахстанок пострадали от бьюти-процедур в 2022 году

За 2022 год на некачественные косметологические манипуляции только официально пожаловались 24 раза. Больше всего обращений поступило из Шымкента и Алматы, сообщает Zakon.kz.

Также в списке антилидеров Карагандинская, Мангистауская и Костанайская области, рассказали телеканалу "Астана" в Минздраве. В ведомстве подчеркнули: проверять бизнес могут только по официальному заявлению пострадавших. И напоминают: резать и колоть гражданок может только специалист с высшим медицинским образованием.



"Имеются квалификационные требования, предъявляемые при лицензирование медицинской деятельности. Там необходимо во-первых - наличие помещения, соответствующее санитарным правилам, второе наличие специалистов сертифицированных, то есть это должен быть медицинский работник, имеющее медицинское образование по специальности дерматовенерология, дерматокосметология". Руководитель Управления комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК Асем Мергенбаева

По словам косметологов, хороший специалист перед бьюти-процедурами запросит у клиентки общий анализ крови.

"Приходя к косметологу люди, воспринимают это, как эстетику. Но, на самом деле мы улучшаем здоровье клетки. На сколько у нас СОЭ, РОИ повышено, понижено, содержание железа. То есть, работая с косметологом в комплексе. Желательно, что ваш косметолог знал о вас все". Косметолог Варвара Беликова

Чтобы не стать жертвой недобросовестного мастера по красоте, эксперты советуют первым делом удостоверится, что у него есть профильное образование, а у салона - квалификационные сертификаты. А еще проверить, все ли инструменты стерильны.

Ранее врач-дерматолог предупредила, что некоторые косметические маски для лица могут вызывать аллергический или контактный дерматит.

