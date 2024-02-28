Минздрав обратился к казахстанкам из-за роста жалоб на косметические услуги

Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Казахстана заявил о росте обращений на некачественные косметологические манипуляции и пластические операции, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что в СМИ и социальных сетях стали чаще появляться новости о том, как пострадали люди от рук несертифицированных косметологов, которые вместо "преображения" получили лишь серьезные увечья.

"К примеру, за 2022 год по республике зарегистрировано 37 обращений на некачественные косметологические услуги и пластические операции. За 2023 год зарегистрировано 68 обращений на некачественные косметологические манипуляции и пластические операции (мезотерапия лица, диспорт, ботокс, контурная пластика губ, смас-лифтинг, маммопластика, липосакция, блефаропластика, ринопластика, отопластика)", – говорится в сообщении.

В Комитете подчеркнули, что в таких центрах во время процедур проводят медицинские манипуляции, а, следовательно, в данном виде услуг оказывают медицинскую деятельность.

"Согласно ст. 17 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" и Закону "О разрешениях и уведомлениях" медицинская деятельность подлежит обязательному лицензированию. Для проведения инъекционных косметологических услуг как мезотерапия, биоревитализация, ботулинотерапия и др. необходимо обязательное наличие лицензии на медицинскую деятельность по подвиду "Дерматовенерология (дерматокосметология)", а если проводятся пластические операции, то по подвиду "Пластическая хирургия", – заявили в ведомстве.

Также в Минздраве отметили, что специалисту, который проводит такие процедуры необходимо иметь сертификат специалиста по специальности дерматовенерология (дерматокосметология), пластическая хирургия.

"Поэтому мы настоятельно рекомендуем перед походом к специалистам убедиться, что организация и специалист имеют лицензию и соответствующий сертификат на проведение выбранных вами процедур", – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что на сайте Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК опубликован список учреждений, получивших лицензию на медицинскую деятельность по дерматовенерологии и пластической хирургии. С ним можно ознакомиться тут.

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