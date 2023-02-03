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В Сомали четырех офицеров казнили за убийства сослуживцев

рюкзак Фото: pixabay
Зампрокурора вооруженных сил Сомали Мохамед Абдуллахи Халиф заявил о том, что четверо военнослужащих казнены за убийства сослуживцев, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Anadolu, решение принял военный суд. Среди казненных офицер национального агентства разведки и безопасности (NISA), военнослужащий вооруженных сил и двое сотрудников полиции.

Отмечается, что суд годами выносил смертные приговоры, несмотря на давление со стороны международных партнеров.

Между тем, Совет ООН по правам человека признал "значительный прогресс" в восстановлении государственных и правительственных институтов в Сомали в последние годы. В частности делегация заявила о том, что в Сомали не казнили несовершеннолетних в возрасте до 18 лет.

27 января сообщалось, что в Сомали по приказу президента США Джо Байдена военные ликвидировали ключевого лидера группировки "Исламское государство" (запрещенная в Казахстане террористическая организация) Билала аль-Судани.

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