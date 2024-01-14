Сомали угрожает войной с Эфиопией из-за спорного региона

Сомали готов начать войну, чтобы помешать Эфиопии признать отколовшуюся территорию Сомалиленда и построить там порт, заявил старший советник президента Сомали, сообщает Zakon.kz.

Меморандум о взаимопонимании, подписанный 1 января, разрешающий Эфиопии, не имеющей выхода к морю, создать военно-морскую базу на побережье Сомалиленда, всколыхнул Африканский Рог, один из самых нестабильных регионов мира, пишет The Guardian.

Сомали претендует на Сомалиленд как на свою территорию и объявил сделку недействительной. В прошлое воскресенье президент страны Хасан Шейх Мохамуд призвал сомалийцев "готовиться к защите родины", в то время как в Могадишо, столице Сомали, прошли митинги против соглашения.

"Мы используем все дипломатические варианты, и я думаю, что Эфиопия образумится, но мы готовы к войне, если Абий хочет войны", — сказал советник, имея в виду премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда.

Эфиопия и Сомали вели конфликт в 1977-78 годах из-за спорного региона, и напряженность до сих пор остается. Эфиопия вторглась в Сомали в 2006 году, чтобы вытеснить исламистов из Могадишо, помогая разжечь повстанческое движение "Аш-Шабааб".

Сомалиленд был британской колонией до 1960 года. Территория была независима в течение пяти дней, прежде чем добровольно объединилась с Сомали, бывшей итальянской колонией. Это был неравный союз, который закончился отделением Сомалиленда в 1991 году после десятилетней освободительной борьбы против поддерживаемого Советским Союзом военного режима. Сегодня Сомалиленд является де-факто независимым государством со своей валютой, парламентом и зарубежными дипломатическими представительствами.