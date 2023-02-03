Облагородить дворы за счет горбюджета могут жители Астаны

Городской акимат столицы принимает заявки от горожан на самые затратные работы по облагораживанию дворов в рамках проекта "Бюджет народного участия", сообщает Zakon.kz.

Заявки принимают в акимате Астаны до 1 марта. Если в дальнейшем жители района проголосуют за проект улучшения, его будут рекомендовать к реализации за счет городского бюджета.

"Предлагать свои проекты могут совершеннолетние астанчане. Прием заявок продлится до 1 марта включительно на официальных сайтах аппаратов акима районов Алматы, Есиль, Сарыарка и Байконыр" Пресс-служба акимата Астаны

За счет бюджета города можно произвести масштабные и затратные проекты:

озеленение территории;

обустройство тротуаров;

строительство и ремонт тротуаров, пандусов, арыков;

создание, ремонт и освещение мест общего пользования (парки, скверы, пешеходные зоны, улицы и иные объекты);

ремонт бордюров, брусчатки, подпорных стен;

установка и ремонт беседки, скамьи, урны, оборудования и конструкции для игр детей и отдыха взрослого населения в местах общего пользования;

установка, ремонт и освещение спортивных (тренажерных площадок, футбольных, баскетбольных, волейбольных полей), детских игровых площадок на дворовых территориях и в местах общего пользования;

обеспечение санитарии.

"Чтобы отправить предложение, нужно заполнить заявку (указать наименование проекта, его описание), прикрепить эскиз и смету (может быть ориентировочной̆), фотографии текущего состояния, по желанию прикрепить презентацию. В этом же разделе находятся правила данного проекта, типовое проектное предложение, сроки мероприятий по проекту, состав экспертного совета", — сказано в условиях для участников.

Больше 900 общественных пространств и дворов благоустроили в столице в рамках мастер-плана "Астана – комфортный город" за последние годы. В городе облагородили подмостовые пространства, бульвар Театральный (от дворца "Жастар" до Музыкального театра юного зрителя), Demalys promenade, скверы в честь спасателей, учителей, медицинских работников, открыт колизей уличного спорта и др.