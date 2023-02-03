Облагородить дворы за счет горбюджета могут жители Астаны
Фото: пресс-служба акимата Астаны
Городской акимат столицы принимает заявки от горожан на самые затратные работы по облагораживанию дворов в рамках проекта "Бюджет народного участия", сообщает Zakon.kz.
Заявки принимают в акимате Астаны до 1 марта. Если в дальнейшем жители района проголосуют за проект улучшения, его будут рекомендовать к реализации за счет городского бюджета.
"Предлагать свои проекты могут совершеннолетние астанчане. Прием заявок продлится до 1 марта включительно на официальных сайтах аппаратов акима районов Алматы, Есиль, Сарыарка и Байконыр"Пресс-служба акимата Астаны
За счет бюджета города можно произвести масштабные и затратные проекты:
- озеленение территории;
- обустройство тротуаров;
- строительство и ремонт тротуаров, пандусов, арыков;
- создание, ремонт и освещение мест общего пользования (парки, скверы, пешеходные зоны, улицы и иные объекты);
- ремонт бордюров, брусчатки, подпорных стен;
- установка и ремонт беседки, скамьи, урны, оборудования и конструкции для игр детей и отдыха взрослого населения в местах общего пользования;
- установка, ремонт и освещение спортивных (тренажерных площадок, футбольных, баскетбольных, волейбольных полей), детских игровых площадок на дворовых территориях и в местах общего пользования;
- обеспечение санитарии.
"Чтобы отправить предложение, нужно заполнить заявку (указать наименование проекта, его описание), прикрепить эскиз и смету (может быть ориентировочной̆), фотографии текущего состояния, по желанию прикрепить презентацию. В этом же разделе находятся правила данного проекта, типовое проектное предложение, сроки мероприятий по проекту, состав экспертного совета", — сказано в условиях для участников.
Больше 900 общественных пространств и дворов благоустроили в столице в рамках мастер-плана "Астана – комфортный город" за последние годы. В городе облагородили подмостовые пространства, бульвар Театральный (от дворца "Жастар" до Музыкального театра юного зрителя), Demalys promenade, скверы в честь спасателей, учителей, медицинских работников, открыт колизей уличного спорта и др.
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