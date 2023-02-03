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Жителя Павлодара отправили под подписку о невыезде за убийство собаки

Жителя Павлодара отправили под подписку о невыезде за убийство собаки Фото: pixabay
Мужчина застрелил пса на глазах жильцов одного из спальных районов города, сообщает Zakon.kz.

Свидетелями стали жители дома, во дворе которого произошло преступление, передает первый канал "Евразия". Жильцы сняли видео сразу после преступления. По их словам, мужчин было двое, один из них быстро уехал.

"Моя внучка видела, как собака ползёт кровавая, прямо следы крови. По снегу красное все, шлейф вот этот вот. Два хлопка было. Один попал собаке, а вторая могла любому попасть. Правильно же? Меня вот так всю трясло, давление поднялось, это очень страшно".жительница дома Риза Шокпарова

Раненый пес умер от потери крови, не смотря на все усилия волонтеров по его спасению.

Стрелявшего мужчину полицейские нашли. У него изъяли двухстволку на время следствия. Он находится под подпиской о невыезде. Дело заведено по статье "Жестокое обращение с животными" (статья 316 УК).

19 января в полиции Житикары завели уголовное дело о жестоком обращении с животными. Причиной стал массовый отстрел собак в одном из районов города.

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Мария Мельникова
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