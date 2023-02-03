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Утерянную радиоактивную капсулу нашли в Австралии

Утерянную радиоактивную капсулу нашли в Австралии Фото: pixabay
Капсула размером с горошину с цезием-137 была утеряна в начале января во время транспортировки груза. Спустя почти три недели ее нашли, сообщает Zakon.kz.

Крошечная радиоактивная капсула, принадлежащая горнодобывающей компании, пропала в Западной Австралии. Поиски проходили на участке в 1400 км, на маршруте, по которому следовал грузовик при транспортировке. Власти страны предполагают, что вибрации во время поездки могли привести к ослаблению болтов, что позволило капсуле упасть через щели в корпусе грузовика, сообщает BBC.

Первого февраля местные власти сообщили, что потеря нашлась. Поисковые бригады, состоящие из пожарных, специалистов в области ядерной науки и сотрудников радиационной защиты, "буквально нашли иголку в стоге сена".

Капсулы с цезием-137 (Cs-137) обычно используются в радиационных датчиках в горнодобывающей промышленности для измерения плотности определенных материалов. Контакт с капсулой может вызвать сильные ожоги и сравним по воздействию активного вещества 10 рентгеновским лучам в час.

Горнодобывающая компания, которой принадлежит капсула, заявила, что проводит внутреннее расследование того, как потенциально смертельное и радиоактивное вещество.

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Мария Мельникова
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