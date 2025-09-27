#АЭС в Казахстане
Мир

Радиоактивные специи и креветки из Индонезии просочились на рынок США

Фото: pixabay
В партии гвоздики компании PT Natural Java Spice, отправленной из Индонезии в США, выявили следы цезия-137, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, это уже второй продукт, отправленный в США из Индонезии. До этого, в августе, другая индонезийская компания PT Bahari Makmuri Sejati (BMS foods), ежегодно поставляющая в Соединенные Штаты миллионы фунтов креветок, получила уведомление о запрете на ввоз своей продукции. Согласно опубликованной информации, надзорные службы Соединенных штатов обнаружили токсичный продукт в сети магазинов Kroger, имеющих точки продаж практически по всей стране.

"На прошлой неделе Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США заблокировало импорт всех специй от компании PT Natural Java Spice из Индонезии. Это произошло после того, как федеральные инспекторы обнаружили цезий-137 в партии гвоздики, отправленной в Калифорнию", – говорится в сообщении.

Как уточняется, в 2025 году компания отправила в США порядка 200 кг гвоздики.

Ранее сообщалось, что восемь актюбинцев попали в инфекционную больницу после заказа еды на дом.

Елена Беляева
Елена Беляева
