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В Туркменистане осудили офицера, выстрелившего в работника АЗС за отказ залить бензин бесплатно

В Туркменистане осудили офицера, выстрелившего в работника АЗС за отказ залить бензин бесплатно Фото: pixabay
Офицера мотострелковой дивизии приговорили к 7,5 годам лишения свободы за стрельбу из сигнального пистолета в работника заправки, сообщает Zakon.kz.

На скамье подсудимых оказались трое военнослужащих. В новогоднюю ночь они приехали на АЗС и после того, как им заправили машину, потребовали долить еще бензина. Но уже бесплатно, передает Хроника Туркменистана. Начался спор. Тогда владелец машины достал сигнальный пистолет Шпагина (СПШ) и выстрелил в заправщика.

Выстрел пришелся мимо и работник АЗС не пострадал. Дело передали в суд и через месяц офицерам вынесли приговоры. Их осудили по статьям "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью", "Злоупотребление властью или служебными полномочиями", "Халатное отношение к службе" и "Небрежное отношение к военному имуществу". Стрелявшего приговорили к 7,5 годам лишения свободы.

Сотрудникам всех АЗС Туркменистана предписано сообщать о подобных случаях преступлений в полицию.

26 января Меджилис Турменистана вынес постановление о присвоении президенту Сердару Бердымухамедову воинского звания генерала армии.

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