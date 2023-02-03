В Туркменистане осудили офицера, выстрелившего в работника АЗС за отказ залить бензин бесплатно
На скамье подсудимых оказались трое военнослужащих. В новогоднюю ночь они приехали на АЗС и после того, как им заправили машину, потребовали долить еще бензина. Но уже бесплатно, передает Хроника Туркменистана. Начался спор. Тогда владелец машины достал сигнальный пистолет Шпагина (СПШ) и выстрелил в заправщика.
Выстрел пришелся мимо и работник АЗС не пострадал. Дело передали в суд и через месяц офицерам вынесли приговоры. Их осудили по статьям "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью", "Злоупотребление властью или служебными полномочиями", "Халатное отношение к службе" и "Небрежное отношение к военному имуществу". Стрелявшего приговорили к 7,5 годам лишения свободы.
Сотрудникам всех АЗС Туркменистана предписано сообщать о подобных случаях преступлений в полицию.
26 января Меджилис Турменистана вынес постановление о присвоении президенту Сердару Бердымухамедову воинского звания генерала армии.