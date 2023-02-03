Трассы закрывают в Алматинской области из-за непогоды
Фото: Zakon.kz
Утром 3 февраля закрыто движение из Алматы закрыто в шести направлениях, сообщает Zakon.kz.
Дождь и понижение температуры до минусовой стали причиной закрытия трасс в различных направлениях, сообщает ДЧС Алматинской области.
Закрыто движение на дорогах:
- Алматы-Конаев (25-67 км, Илийский район)
- Алматы-Шелек-Хоргос (25-320 км, Енбекшиказахский район)
- граница РФ Екатеринбург-Алматы (2436-2214 км, Жамбылский район)
- Алматы-Оскемен (78-124 км, Конаев-Жоламан)
- Алматы-Оскенем (16-25 км, Алматы-ПВП терминал)
- Алматы-Кокпек-Коктал-Хоргос (126-172 км).
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