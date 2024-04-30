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Трассу республиканского значения закрывают в Акмолинской области из-за непогоды

закрытые дороги, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 23:56 Фото: pixabay
1 мая с 00:00 в связи с ухудшением погодных условий планируется закрытие движения для всех видов транспортных средств на участке дороги республиканского значения в Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

В регионе верховой снег, понижение температуры до 0, а на проезжей части образовалась наледь.

Как пишет пресс-служба ДЧС региона, закрывают трассу Астана – Ерейментау – Шидерты, км 16 - 200 (от Астаны до Павлодарской области).

Ранее сообщалось, что в 16 областях Казахстана на 1 мая объявлено штормовое предупреждение.

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