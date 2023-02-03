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Узбекистан высаживает леса на дне Аральского моря

Узбекистан высаживает леса на дне Аральского моря Фото: МЧС Узбекистана
Высохшее дно, бывшее когда-то морем, засаживают пустынными растениями узбекистанские специалисты, сообщает Zakon.kz.

Очередной этап программы стартовал на узбекистанской части Аралкума, сообщает МЧС страны. В 2023 году здесь запланировано высадить 100 тыс. гектар лесных насаждений.

"На дне осушенного моря начался очередной сезон по возделыванию пустынных растений, которые препятствуют выбросу вредоносных солей и пыли из высохшего водоёма".Пресс-служба МЧС Узбекистана

Засаживание дна высохшего Аральского моря началось в 2018 году. За это время власти Узбекистана высадили 1 млн. 620 тыс. гкетар леса из саксаула, тамарикса и других пустынных растений.

Космонавт-испытатель "Роскосмоса" Олег Артемьев 11 января выложил на своей странице в Instagram видеокадры из космоса, на которых он показал заснеженный Казахстан. В минутном видео космонавт показал Аральское море и Байконур.

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