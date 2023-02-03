В Туркестанской области спасатели всю ночь работали над ликвидацией подтоплений

3 февраля в Туркестанской области прогнозируют дожди и снег, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС, на большей части Туркестанской области ожидаются осадки и повышение температуры. Это будет способствовать интенсивному таянию снега и склонового стока. Как следствие — подъем уровня талых вод в реках.

Из-за угрозы подтопления спасатели всю ночь продолжали работу по откачке воды и укладке мешкотары.





Фото: МЧС РК





С утра 2 февраля 2023 года в двух городах и трех районах Туркестанской области подтопило дворы и улицы: в Туркестане, Кентау и Байдибекском, Ордабасинском, Сауранском районах.