Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Алматы ночью будут работать более 30 бригад для ликвидации подтоплений

затопление дорог Фото: пресс-служба акимата Алматы
8 августа в Алматы произошло выпадение дождя. По данным Управления развития коммунальной инфраструктуры города, в целях предупреждения и ликвидации подтоплений было задействовано 52 патрульных бригады, 24 мотопомпы и 260 дорожных рабочих, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, заготовлено 2450 мешков с песком. Все подтопления устранены.

"На ночное дежурство планируется задействовать 34 патрульных бригады, 26 мотопомп и 102 дорожных рабочих", – говорится в сообщении.

По данным оперативного дежурного по ЧС, обращений граждан по подтоплениям не зафиксировано.

Также сообщается, что после 19:00 основной поток воды ушел по арычным сетям в нижнюю часть города и по состоянию на 20:00 на территории города вода отсутствует.

Ранее сообщалось, что в Алматы затопило несколько участков дорог.

Читайте также

В Яндекс Go прокомментировали информацию о доступе ФСБ к данным казахстанцев

Ливень и сильная жара ожидаются на большей части Казахстана в среду

В Алматы изменили схемы семи маршрутов

Елена Беляева
Алматинская область Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Астане, Алматы, Шымкенте и 16 регионах страны объявили штормовое предупреждение
В Астане, Алматы, Шымкенте и 16 регионах страны объявили штормовое предупреждение
Мужчину с флагом из люка элитного внедорожника оштрафовали в Семее
Размахивал флагом Казахстана: пассажира элитного внедорожника оштрафовали в Семее
Алматинцы временно останутся без электроэнергии
Алматинцы временно останутся без электроэнергии
Синоптики прогнозируют сильные дожди на большей части Казахстана 8-10 августа
Синоптики прогнозируют сильные дожди на большей части Казахстана 8-10 августа
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления