В Алматы ночью будут работать более 30 бригад для ликвидации подтоплений

8 августа в Алматы произошло выпадение дождя. По данным Управления развития коммунальной инфраструктуры города, в целях предупреждения и ликвидации подтоплений было задействовано 52 патрульных бригады, 24 мотопомпы и 260 дорожных рабочих, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, заготовлено 2450 мешков с песком. Все подтопления устранены.

"На ночное дежурство планируется задействовать 34 патрульных бригады, 26 мотопомп и 102 дорожных рабочих", – говорится в сообщении.

По данным оперативного дежурного по ЧС, обращений граждан по подтоплениям не зафиксировано.

Также сообщается, что после 19:00 основной поток воды ушел по арычным сетям в нижнюю часть города и по состоянию на 20:00 на территории города вода отсутствует.

Ранее сообщалось, что в Алматы затопило несколько участков дорог.