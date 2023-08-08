В Алматы ночью будут работать более 30 бригад для ликвидации подтоплений
Фото: пресс-служба акимата Алматы
8 августа в Алматы произошло выпадение дождя. По данным Управления развития коммунальной инфраструктуры города, в целях предупреждения и ликвидации подтоплений было задействовано 52 патрульных бригады, 24 мотопомпы и 260 дорожных рабочих, сообщает Zakon.kz.
Как уточняется, заготовлено 2450 мешков с песком. Все подтопления устранены.
"На ночное дежурство планируется задействовать 34 патрульных бригады, 26 мотопомп и 102 дорожных рабочих", – говорится в сообщении.
По данным оперативного дежурного по ЧС, обращений граждан по подтоплениям не зафиксировано.
Также сообщается, что после 19:00 основной поток воды ушел по арычным сетям в нижнюю часть города и по состоянию на 20:00 на территории города вода отсутствует.
Ранее сообщалось, что в Алматы затопило несколько участков дорог.
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