В Улытауской области убили главу крестьянского хозяйства

В Улытауской области полицейские раскрыли по горячим следам убийство главы крестьянского хозяйства, сообщает Zakon.kz.

Вечером 31 января в полицию поступило сообщение о том, что на зимовке, расположенной в 12 км от поселка Улытау, обнаружен труп 46-летнего главы крестьянского хозяйства с признаками насильственной смерти.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции по горячим следам задержан 45-летний рабочий данного хозяйства. Подозреваемый дал признательные показания, пояснив, что убийство совершил в результате возникшей ссоры. После этого попытался скрыться на лошади, но был задержан во время прочесывания местности. Изъяты вещественные доказательства, назначены соответствующие экспертизы". ДП Улытауской области

Ведется досудебное расследование по ст. 99 УК РК "Убийство". Подозреваемый водворен в ИВС.

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