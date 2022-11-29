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Законодательство РК

Мужчину забили камнями до смерти в Алматы

убили мужчину Фото: pxhere
В Алматы ночью 26 ноября четверо мужчин убили отца двух детей. У погибшего месяц назад сгорел дом, сообщает Zakon.kz.

По словам очевидца, 48-летний Виталий Стрельников вышел из дома, чтобы проводить своего друга, и наткнулся на четверых мужчин в состоянии алкогольного опьянения. Они жестоко избивали мужчину камнями, пока тот не скончался. Как он отметил, преступники оказались рабочими, которые работали недалеко от убитого. Также очевидец сообщил, что трое были выпущены на свободу.

В полиции прокомментировали данное происшествие. 

"Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.99  УК РК. Подозреваемый в совершении данного преступления был задержан". Пресс-служба ДП Алматы


По предварительным данным полиции, между мужчинами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора, а затем драка. Другие обстоятельства преступления будут установлены в ходе дальнейшего расследования.

Также стало известно, что в отношении еще двух участников драки было зарегистрировано уголовное дело по ст.293 УК РК (Хулиганство).

26 октября в Актобе напротив банного комплекса было обнаружено два тела с признаками насильственной смерти.

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Мухит Турсынали
ДП Алматы Алматы
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