По фрагменту пальца в Улытауской области раскрыли убийство

Благодаря внимательности и опыту криминалисту удалось раскрыть убийство в Улытауской области, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МВД РК, в марте 2024 года в области в камышах было найдено сильно обгоревшее тело мужчины. Опознать его не могли.

"В состав следственно-оперативной группы, выехавшей на место происшествия, вошел криминалист майор полиции Дастан Магзумов. Очень внимательно осматривая обгоревшие руки мужчины, он обнаружил сохранившийся фрагмент пальца, который и помог в дальнейшем установить его личность", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после этого полицейские смогли выявить круг общения погибшего и выйти на преступников.

"Двое подозреваемых задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Стоит отметить, что раскрытие преступлений во многом зависит от качества проведенного криминалистом осмотра места происшествия, выявления и изъятия как можно более широкого спектра следов", – резюмируется в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области в уличном туалете избили школьника, после чего он скончался. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.