Минобороны задействовано в противопаводковых мероприятиях в Туркестанской области

Активное таяние снега привело к переполнению крупнейшего природного канала Кабылсай, впадающего в реку Арысь, протекающую вблизи одноименного города и многочисленных сел.

В связи с угрозой подтопления населенных пунктов руководство акимата Арыси, районного отдела по чрезвычайным ситуациям, акимы сельских округов организовали противопаводковые мероприятия.



В них задействованы 100 солдат войсковой части №44859 Вооруженных сил, личный состав пожарной части №7, специалисты КГУ "Жасыл Арыс", волонтеры молодежного ресурсного центра.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

В настоящее время уже подготовлено 2 тыс. мешков с песком, которые отправляют в сельские округа и в предполагаемые зоны затопления.



Руководство региона держит ситуацию под контролем. На дежурных постах осуществляется контроль речного стока и уровня воды.