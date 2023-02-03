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Минобороны задействовано в противопаводковых мероприятиях в Туркестанской области

Минобороны задействовано в противопаводковых мероприятиях в Туркестанской области Фото: пресс-служба Минобороны РК
Активное таяние снега привело к переполнению крупнейшего природного канала Кабылсай, впадающего в реку Арысь, протекающую вблизи одноименного города и многочисленных сел.

В связи с угрозой подтопления населенных пунктов руководство акимата Арыси, районного отдела по чрезвычайным ситуациям, акимы сельских округов организовали противопаводковые мероприятия.

В них задействованы 100 солдат войсковой части №44859 Вооруженных сил, личный состав пожарной части №7, специалисты КГУ "Жасыл Арыс", волонтеры молодежного ресурсного центра.

Минобороны задействовано в противопаводковых мероприятиях в Туркестанской области

Фото: пресс-служба Минобороны РК

В настоящее время уже подготовлено 2 тыс. мешков с песком, которые отправляют в сельские округа и в предполагаемые зоны затопления.

Руководство региона держит ситуацию под контролем. На дежурных постах осуществляется контроль речного стока и уровня воды.

Минобороны задействовано в противопаводковых мероприятиях в Туркестанской области

Фото: пресс-служба Минобороны РК

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