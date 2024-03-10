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Несколько домов затопило талыми водами в Абайской области

село Бахты, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2024 11:52 Фото: скриншот видео
После таяния снега на хребте Тарбагатайских гор в Абайской области затопило несколько домов в селе Бахты, сообщает Zakon.kz.

Местные исполнительные органы обратились за помощью к дорожникам региона. Специалисты "КазАвтоЖола" приносят в село песчано-гравийные смеси и мешки с песком.

Также из-за таяния снега подтопило 181 км автодороги Таскескен – Бахты. Сейчас ситуация на дороге, по словам дорожников, стабильная – дорогу не затопило благодаря водопропускным системам.

Ранее в МЧС рассказали о ситуации в Абайской области. По их словам, в регионе наблюдается скопление талых вод из-за резкого таяния снега на Тарбагатайском горном хребте.

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