В Казахстане назвали регионы, где живут бедные семьи

По итогам третьего квартала 2022 года количество домохозяйств, которые имеют доходы ниже прожиточного минимума, выросло на 4,5% за год, до 180,9 тыс. человек, следует из доклада Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.

В региональном разрезе больше всего домохозяйств, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, было отмечено в Туркестанской области: 25,4 тыс. (-1% за год). В регионе была зафиксирована и наибольшая численность населения, проживающего за чертой бедности: 191,1 тыс. человек.



В пятерку аутсайдеров также попали Алматы (15,9 тыс. домохозяйств, -3,1% за год), Шымкент (14,6 тыс., +26%), Мангистауская (12,9 тыс., +21,3%) и Акмолинская (12,6 тыс., +28,7%) области.

Меньше всего домохозяйств с низким доходом наблюдалось в Улытауской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях.

Средняя величина прожиточного минимума на душу населения в месяц в третьем квартале 2022 года составляла 46,7 тыс. тенге – на 26,9% больше, чем годом ранее. В то же время доходы, использованные на потребление, составляли 80,2 тыс. тенге, увеличившись на 14,3% за год, пишет Finprom.kz.

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