Индекс счастья: сколько денег нужно казахстанцам для комфортной жизни

Жители трех крупных мегаполисов Казахстана рассказали корреспондентам Zakon.kz, сколько денег им было бы достаточно в месяц для комфортной жизни: нормального существования и формирования сбережений.

Лидерами по потребностям в нашем небольшом опросе оказались жители Алматы, которым для безбедной жизни требуется около 2 млн тенге. На втором месте – жители Астаны, чьи потребности укладываются в 1,5 млн тенге. На третьем – жители Шымкента, которым требуется 700-800 тыс. в месяц.

Стоит отметить, что все опрошенные казахстанцы относятся к так называемому "среднему классу", то есть лицам, имеющим семью, 1-3 детей на иждивении или престарелых родителей, работу, жилье или ипотечное жилье, кредиты и депозиты.



Основными факторами повышения инфляции, достигшей в прошлом году 19,6%, стали:

усиление геополитической напряженности;

рекордный рост цен в мире;

нарушение логистических связей;

введение временных ограничений на экспорт некоторых товаров в соседние страны.

В Казахстане дорожает буквально все – продукты, товары, услуги, и, как отмечают респонденты Zakon.kz, заработанных ими денег просто не хватает.

Алматинцам в идеале нужно 2 млн тенге

Жительница Алматы Кристина Ли работает в рекламном агентстве, ее зарплата – 250 тыс. тенге.

"Нам на семью, состоящую из трех человек, для комфортной жизни, чтобы освободиться от всех долгов и кредитов, в идеале нужно 2 млн тенге. Мой муж работает водителем-экспедитором, у него оклад – 150 тыс. тенге. Его зарплаты хватает на амортизацию автомобиля и бензин. И то не всегда, все зависит от степени поломки, бывает и больше уходит, в этом случае я выделяю средства из своей зарплаты", – говорит Кристина Ли.

По ее словам, исходя из общего бюджета, получается, что погашение всех расходов идет из ее зарплаты: продукты питания, коммуналка, одежда, все расходы на ребенка – ученицу шестого класса.

"На продукты много уходит. Дочке нужно часто обновлять гардероб, она же растет, на обучение ребенка в различных секциях и кружках. На тот же отпуск нужны деньги. Еще в квартире нужно сделать ремонт. То есть 2 млн нам прям впритык", – говорит 40-летняя Кристина Ли.

30-летняя алматинка Мадина Омарова живет с матерью – пенсионеркой, пенсия которой уходит на лекарства.

"Конечно, мне на все расходы не хватает зарплаты. У меня оклад – до 200 тыс. тенге. У меня ипотека, дочь студентка, а работаю я кассиром в супермаркете. Для полного счастья, я думаю, мне бы хватило 800 тыс. тенге в месяц", – рассказывает Мадина.

Список расходов, если бы она получала 800 тыс. тенге, женщина записала: ипотеку – 100 тыс. тенге, выплаты на учебу ежемесячно – по 200 тыс. тенге, на коммунальные расходы и продукты – 200 тыс. тенге, депозит в банке – 100 тыс. тенге, карманные расходы и всевозможные "хотелки" – 200 тыс. тенге.

"А так я вся в долгах, как в шелках, в бесконечных кредитах и рассрочках", – говорит Мадина Омарова.

По словам 35-летней Динары Смагуловой, ей для полного счастья хватило бы примерно 800-900 тыс. тенге в месяц. Молодая женщина работает в туристической сфере и ее единственный доход – это проценты от продажи турпакетов.

"Это не стабильный заработок. Как говорится, то густо, то пусто. Живем в своей квартире с мамой, она на пенсии, ее денег толком ни на что не хватает, поэтому я и кручусь, как могу. Я бы хотела откладывать каждый месяц на депозит в банк, приблизительно 200 тыс. тенге, чтобы была хоть какая-то "подушка безопасности"; примерно 200 тыс. нужно на коммуналку, продукты и прочие бытовые домашние расходы; 100 тыс. я хотела бы тратить на себя, например, одежда, развлечения, и я хотела бы взять в кредит авто, на него, я думаю, уходило бы еще 200 тыс. в месяц", – говорит Динара.

Астанчанам, чтобы жить скромно и со вкусом, нужно не менее миллиона тенге

Экс-депутат маслихата Астаны Мирас Шекенов говорит, что для комфортной жизни в столице человеку требуется не меньше полумиллиона. По его словам, в этом нет ничего удивительного, город дорогой во всех смыслах, цены на продукты и жилье тут выше, чем в других регионах. Статус столицы сказывается на всем.

"Это такой вопрос многоплановый – сколько нужно зарабатывать астанчанину для комфортной жизни, потому что все зависит от категории человека. То есть, есть у него квартира – в первую очередь это влияет. Если исходить из того, что у человека есть жилье, то следующий вопрос – есть семья или нет семьи. Надо брать по категориям. Если нет своего жилья, то, соответственно, расходы выше. Если не касаться вопросов жилья, то я считаю, что минимальная заработная плата где-то, чтобы более-менее достойно, безбедно, относительно нормально себя содержать, должна быть минимум 250-300 тыс. тенге. Минимальная зарплата такая должна быть. Астана – это не дешевый город. С учетом отсутствия квартиры зарплата – минимум полмиллиона", – говорит Мирас Шекенов.

Астанчанка Марина Белова считает, что для комфортной жизни ей нужна сумма больше миллиона. Марина – мастер маникюра. Ее доход в месяц составляет в среднем 300 тыс. тенге, но на жизнь не хватает, так как в семье женщина работает одна.

"Я еще, помимо маникюра, занимаюсь наращиванием ресниц. Сколько поработаю, столько и заработаю. 300 тыс. тенге – это мало, потому что, помимо меня, муж и сын, муж – безработный. Своего жилья у нас нет. Для того, чтобы оплачивать курсы ребенка, одеваться и покупать еду, и откладывать на собственное жилье, нужно зарабатывать не меньше миллиона", – говорит Марина Белова.

Другая жительница столицы – из числа самозанятых – Сауле Оспанова отмечает, что зарплата совокупно на всю семью – 550 тыс. тенге, но у семьи есть ипотека, которая съедает больше трети доходов.

"У нас ипотека, платим 156 тыс. тенге. Еще есть несколько кредитов: 121 тыс. + 138 тыс. + 143 тыс. На детей не хватает вообще денег, одежда, питание, комуслуги. Я иногда думаю, откуда мы берем деньги на продукты", – рассказала Сауле Оспанова.

Она добавляет, что кредиты брали не на той, а на разные неотложные нужды – ремонт квартиры и автомобиля, который, собственно, и является кормильцем семьи.

По ее словам, как бы ни старались зарабатывать в Астане, все равно столичная жизнь такова, что расходы всегда превышают доходы. На взгляд женщины, чтобы семье из нескольких человек комфортно чувствовать себя в мегаполисе, нужно не меньше миллиона тенге.

Медсестра Валерия Юсупова зарабатывает 270 тыс. тенге. У нее немалая часть дохода уходит на ребенка.

"За кружок английского языка ребенка я отдаю 20 тыс. тенге. Оплата детского сада обходится в 32 тыс. тенге. Секция карате – 18 тыс. тенге. Дополнительное занятие – 16 тыс. тенге. Комуслуги – 23 тыс. тенге. Плюс продукты. Один раз сходишь в магазин – уже 30-50 тыс. нет. То есть весь заработок трачу на то, без чего не обойтись. На какие-то вещи для себя мало что остается", – говорит Валерия Юсупова.

Она также полагает, что для комфортной жизни в столице семье нужно не меньше миллиона тенге.

Жителям Шымкента для достойной жизни хватит 700 тыс., а пока выручает покупка продуктов в рассрочку

29-летний Данияр Амирбаев работает таксистом в Шымкенте более пяти лет. Водитель частного извоза стабильно зарабатывает в месяц около 300 тыс. Обеспечивает семью, платит ипотеку, закрывает товарный кредит, а также помогает родителям материально. Своей заработной платой мужчина недоволен. Говорит, что для достойной жизни в Шымкенте этих денег не хватает.

"Имею также дополнительные доходы. Хорошо разбираюсь в сантехнике и IT. Если все доходы вместе посчитать, то выходит 300 тыс. У меня двое детей, жена и родители. Денег не хватает. Основную часть дохода трачу на продукты и ипотеку. Чтобы жить достойно в Шымкенте, думаю, хватит примерно 700 тыс. тенге. Это на сейчас и если жить, ни в чем себе не отказывая. Цены сейчас растут со скоростью света. Помимо этого, дети растут, у них много дополнительных кружков. Хочется ведь, чтобы у них все было, как у всех", – делится Данияр Амирбаев.

О высокой зарплате мечтают и другие жители Шымкента. По словам горожан, растет безработица, и большая часть населения вынуждена покупать продукты в "рассрочку".

"Зарплаты не хватает. Я, например, покупаю продукты только в супермаркетах, где есть рассрочка. Все сейчас так делают, потому что денег нет ни у кого! Для комфортной жизни в Шымкенте сейчас, как минимум, нужно 500 тыс. – это только на одного человека. Подорожало все! И арендное жилье, и продукты, и коммуналка, и одежда. Если обеспечивать целую семью, то и миллиона не хватит", – говорит жительница Шымкента Сания.

В аналогичной ситуации находится и пенсионерка Жания Саупова.

"Я живу на пенсию. Она у меня 80 тыс. тенге. Ни на что не хватает. Купишь таблетки в аптеке и все, уже денег нет. В свое время на 80 тыс. мы целую семью обеспечивали, сейчас и 800 тыс. не хватит для достойной жизни", – говорит пенсионерка.

Депутат городского маслихата Рашкуль Оспаналиева считает, что одному человеку для комфортной жизни в Шымкенте минимум нужно зарабатывать 100 тыс. Если же у человека есть семья, то доход должен составлять не менее 300 тыс. тенге.

"Для одного человека – 100-150 тыс. тенге, наверное, хватает. Но это при том, если он уже имеет крышу над головой. А если в семье пятеро детей, муж и жена, например, то минимум доход должен составлять 300 тыс. Иначе денег не хватит, государство только 12 тыс. дает многодетным. Сейчас жить очень трудно и дорого. Надо работать, как мужчинам, так и женщинам, и зарабатывать деньги. Сейчас же можно зарабатывать по интернету, можно хлеб и пирожки печь. В сельских местностях можно огород сажать. Поэтому только на государство надеяться тоже нельзя", – говорит Рашкуль Оспаналиева.

В свою очередь экономист Арман Байганов считает, что точную сумму денег для комфортной жизни определить нельзя. Для кого-то достойная зарплата – миллион тенге, другому хватает и 200 тыс.

"В последнее время инфляция высокая. Цены у нас автоматически всегда растут, в первую очередь на продукты. Если растет инфляция на 20%, то, соответственно, как минимум, на такую сумму должна быть индексация. В Казахстане зарплата растет, но уровень инфляции, мне кажется, намного обгоняет", – считает экономист Арман Байганов.

К слову, по макроэкономическим прогнозам Евразийского банка развития, в 2023 году экономический рост в Казахстане может ускориться до 4,2%, но и инфляция останется высокой – 7,8%. Умеренное ослабление тенге ожидается в условиях сдержанного роста экспорта и повышения объемов импорта.

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В заключение напомним, что в Казахстане с 1 января 2023 года размер минимальной заработной платы увеличили с 60 000 до 70 000 тенге. В соответствии с Трудовым кодексом РК работодатели обязаны обеспечить работникам заработную плату на уровне не ниже МЗП.

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Как сообщили в Бюро нацстатистики, среднемесячная зарплата по стране в третьем квартале 2022 года составила 299 782 тенге. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года рост составил 23%, в реальном выражении – 5,8%.

Авторы: Анастасия Беньяминова, Оксана Скибан, Карина Адильбекова