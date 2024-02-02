Смаилов призвал страны ЕАЭС обеспечить свободу движения товаров

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов 2 февраля 2024 года призвал страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сформировать общий безбарьерный рынок и обеспечить беспрепятственный транзит товаров в третьи страны, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил глава казахстанского правительства, фундаментом союза остается реализация "четырех свобод", одна из которых – свобода движения товаров.

"Взаимная торговля государств-членов с 2015 по 2022 годы выросла в два раза и достигла 85 млрд долларов. (...) Однако наши экспортеры зачастую сталкиваются со случаями скрытых ограничений во взаимной торговле. Поэтому актуальным для нас остается вопрос обеспечения реализации одной из четырех свобод – свободу движения товаров. Необходимо сформировать общий безбарьерный рынок и обеспечить беспрепятственный транзит товаров в третьи страны. Этому должна содействовать цифровизация всех основных процессов", – сказал Алихан Смаилов на заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС).

Премьер-министр добавил, что также необходимо расширять рынки сбыта товаров. В этой связи важно активизировать диалог с третьими странами и международными организациями.

"Кроме того, видится важным привлечение третьих стран к участию в отдельных инфраструктурных проектах ЕАЭС. Комиссии целесообразно поработать с перечнем проектов, к которым можно привлечь заинтересованные страны", – заключил Алихан Смаилов.

Ранее на Digital Almaty премьер-министр Казахстана предложил странам ЕАЭС создать единую цифровую платформу для обмена технологическими решениями и инновационными идеями. А также заявил, что в 2025 году более 8 млн казахстанцев смогут пользоваться 5G.