Премьер Казахстана просит ЕАЭС ускориться в интеграции информсистем

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов 3 февраля на заседании Межправительственного совета в расширенном составе заявил, что запуск интегрированной информационной системы позволит снять значительную часть барьеров во взаимной торговле, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы правительства, для эффективности взаимодействия в Союзе необходима практическая реализация общих процессов и интегрированной информационной системы ЕАЭС.

"Реализация экономического потенциала Союза без своевременного и эффективного обмена информацией невозможна. Полноценный запуск интегрированной информационной системы позволит снять значительную часть барьеров во взаимной торговле и ускорить процессы транзита и внешней торговли Союза. Призываю страны ускорить интеграцию национальных информсистем". Премьер-министр РК Алихан Смаилов



Ранее премьер выразил беспокойство по поводу роста цен на продукты в странах ЕАЭС. В связи с этим предложил коллегам создавать совместные проекты по производству продуктов питания, развивать тепличные хозяйства, откормочные площадки.