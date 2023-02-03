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Премьер Казахстана просит ЕАЭС ускориться в интеграции информсистем

Премьер Казахстана просит ЕАЭС ускориться в интеграции информсистем Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов 3 февраля на заседании Межправительственного совета в расширенном составе заявил, что запуск интегрированной информационной системы позволит снять значительную часть барьеров во взаимной торговле, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы правительства, для эффективности взаимодействия в Союзе необходима практическая реализация общих процессов и интегрированной информационной системы ЕАЭС.

"Реализация экономического потенциала Союза без своевременного и эффективного обмена информацией невозможна. Полноценный запуск интегрированной информационной системы позволит снять значительную часть барьеров во взаимной торговле и ускорить процессы транзита и внешней торговли Союза. Призываю страны ускорить интеграцию национальных информсистем".Премьер-министр РК Алихан Смаилов

Ранее премьер выразил беспокойство по поводу роста цен на продукты в странах ЕАЭС. В связи с этим предложил коллегам создавать совместные проекты по производству продуктов питания, развивать тепличные хозяйства, откормочные площадки.

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Тамила Языкова
ЕАЭС Смаилов Алихан Алматы
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