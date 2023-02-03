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Смаилов встревожен ростом цен на продукты в странах ЕАЭС

цены Фото: Zakon.kz
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов сообщил, что в 2022 году цены на продовольствие в ЕАЭС увеличились в среднем на 13%. Об этом он заявил на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава казахстанского правительства отметил, что, по прогнозам экспертов ООН, мировой экономический рост в 2023 году замедлится до 2%. По его словам, такой прогноз связан с ростом инфляционных ожиданий в странах мира.

"В условиях разрыва производственных и торговых цепочек, небывалых ранее заморозков в странах, традиционно являющихся поставщиками овощей и фруктов, наблюдается беспрецедентный рост цен на рынках продовольственных товаров, что неминуемо отражается на показателях государств-членов стран ЕАЭС. Так, за прошлый год цены на продовольствие в наших странах увеличились в среднем на 13%".Алихан Смаилов

Поэтому в целях сдерживания роста цен, повышения обеспеченности внутренних рынков и доступности продовольственных товаров для населения премьер предложил ряд мер. В частности, призвал страны ЕАЭС сфокусироваться на создании и финансировании совместных проектов по производству продуктов питания, развивать тепличные хозяйства, откормочные площадки, торговую и складскую инфраструктуру.

"Применяемые сторонами санитарные и фитосанитарные, ветеринарные, технические меры не должны создавать искусственных барьеров во взаимной торговле. Необходимо помнить, что первостепенной задачей нашей работы является расширение взаимной торговли продукцией, которая производится в наших странах".Алихан Смаилов

Ранее премьер-министр Казахстана на пленарной сессии Digital Almaty предложил странам ЕАЭС провести синхронизацию радиочастотного спектра для повышения доступности и качества услуг связи. А также призвал перейти на трансграничный электронный документооборот в ЕАЭС.

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Тамила Языкова
ЕАЭС Смаилов Алихан Алматы
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