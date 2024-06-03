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Законодательство РК

Бектенов обсудил с премьерами стран ЕАЭС обеспечение населения безопасными продуктами

Бектенов обсудил с премьерами стран ЕАЭС обеспечение населения безопасными продуктами, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 20:10 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов 3 июня прибыл в Минск для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы правительства РК, по прибытии состоялась встреча с премьер-министром республики Беларусь Романом Головченко по вопросам реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав двух государств.

"Обсуждено укрепление сотрудничества в торгово-экономической, промышленной сферах, АПК, цифровизации, а также культурно-гуманитарное взаимодействие. Двусторонний товарооборот в прошлом году составил 912 млн долларов. Рассмотрены меры по диверсификации торговых потоков и расширению номенклатуры поставляемых товаров. Казахстан готов нарастить экспорт по 105 товарным позициям на сумму порядка 265 млн долларов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что важным направлением двустороннего сотрудничества являются совместные проекты в области сельхозмашиностроения.

"На сегодня реализовано 11 проектов по сборке тракторов, комбайнов и иной техники на общую сумму более 200 млн долларов с созданием 1,6 тыс. рабочих мест. Стороны подтвердили намерение продолжать многоплановую работу для обеспечения динамичного развития казахско-белорусского партнерства", – говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что 28 мая 2024 года на заседании правительства премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов рассказал, что по поручению главы государства правительством определен перечень ключевых крупных проектов обрабатывающего сектора по созданию кластеров высокого передела.

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